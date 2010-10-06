-GÜL: TÜRKİYE ÇOK DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin değiştiğini belirterek, ''Bu değişim içerisinde geride kalan üniversitelerimiz de silkindiler, kendilerine geldiler ve esas asli görevlerinin; bilim üretmek, teknoloji üretmek, en iyi eğitimi öğrencilere vermek olduğunun farkına vardılar ve şimdi yarış içerisine girdiler'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul Şehir Üniversitesinin Altunizade Yerleşkesi'nde düzenlenen 2010-2011 Akademik Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, başından beri bu üniversitenin kurulmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Bilim ve Sanat Vakfının Türkiye'ye çok değerli katkılarının olduğunu başından beri bildiğini ifade eden Gül, ''Bu üniversitenin küresel çapta bilimsel gündem oluşturacağına inanıyorum. Vakıf üniversiteleri Türk üniversitelerinin rekabet etmesini sağladı. Vakıf üniversiteleri içinde de bir rekabet söz konusu. Dolayısıyla bu üniversitenin böyle bir canlılık getireceğine inanıyorum'' diye konuştu. Gül, açılışta öğrenciler adına konuşan Cenk Arslan'ın daha üniversiteye yeni başlamasına rağmen özgüvenle cevval bir konuşma yaptığını belirterek, ''Burada 4 yıl geçtikten sonra mezun olurken kim bilir nasıl bir konuşma yapacak. Bir çok üniversitede, üniversite mezunu olan öğrenciler bu konuşmaları yapıyorlar. Burada değerli öğretim üyelerine de seslenmek istiyorum; işte öğrencileriniz... Demek ki böyle öğrenciler olacak. Dolayısıyla hem şanslısınız hem de biraz çok uğraşacaksınız herhalde. O sinyali de kendisi zaten burada konuşurken verdi'' görüşünü dile getirdi. Ancak rekabetle atılım yapılabildiğini vurgulayan Gül, ''Türkiye çok değişiyor, bütün müesseseleri değişiyor. Türkiye'nin kendisi değişiyor. Bu değişim içerisinde geride kalan üniversitelerimiz de silkindiler, kendilerine geldiler ve esas asli görevlerinin; bilim üretmek, teknoloji üretmek, en iyi eğitimi öğrencilere vermek olduğunun farkına vardılar ve şimdi yarış içerisine girdiler'' dedi. Dünyanın en iyi üniversiteler listesine 2 yeni Türk üniversitesinin girdiğini ve birinin de vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Gül, kısa süre içinde bu üniversitenin de aynı başarıyı göstereceğine inandığını söyledi.