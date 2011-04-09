-GÜL: TÜRKİYE ÇOK DAHA İYİ OLACAK KAYSERİ (A.A) - 09.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye bugün geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde çok ileri durumda ve inşallah çok daha iyi olacak'' dedi. Gül, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Kayseri'de yaptırılacak dokuz tesis ile Yozgat'taki bir tesisin toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir yeşillendirme hamlesi olduğunu, kıraç olarak bilinen Anadolu topraklarının yapılan çalışmalarla yemyeşil olacağını söyledi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Erciyes Dağı eteklerine birkaç yıl önce tohumlarını saçtıkları sedir tohumlarının fotoğraflarını getirip gösterdiğini ifade eden Gül, ''Önce tohumlar toprağın altına gidiyor, 40 santimetre kadar kök salmış. Ondan sonra toprağın üzerinde yükseldiği fotoğrafları getirip gösterir. Gerçekten çok mutlu olurum'' dedi. Gül, Türkiye'nin dörtbir yanında gerçekten çok güzel projeler gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Zaten devlet hizmeti, kamu hizmetleri de budur. Her bakanlık kendi alanında yaptığı hizmetlerle vatandaşın ve ülkenin ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca bu büyük barajlar eskiden yılları alırdı. Çoğunuz artık bunları hatırlamazsınız. Bir baraj yapılacaksa bu 10-20 yıllık bir sürede olacağını başından kesin kabul ederdiniz. Artık, bu barajlar çok süratli bir şekilde yapılıp bitirilince, acaba bunlar küçük baraj mı diye insanın sorası geliyor ama rakamlara baktığımızda yapılan projelerin ne kadar büyük olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Bunlar işte büyüyen Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin en güzel işaretleridir. Eğer ülkenin makro ekonomik dengeleri yerinde olursa işte o zaman iş yapan müteahhitler de devlet kapısında yaptığı işin parasını almak için beklemezler. Onun için her şeye bir bütün olarak bakmak lazım.'' Kayseri'deki Yamula Barajı'nın da 40 yıldır konuşulan bir proje olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti: ''Çok şükür ki çok süratli bir şekilde başlayınca gerçekleşti ve elektrik üretiyor. Sulama kısmı da vardı, sulama fonksiyonunu da yerine getirmeye başlıyor. Neyle başlıyor? Dadağı tüneliyle. Tünel deyince de trenlerin içinden geçtiği küçük tünelleri sanmamak lazım. Rakamları okuyup geçmeyin düşünün. 1 kilometreden uzun, içinden kamyonun geçtiği tüneller, dağların altından akan sularla Kayseri'nin çevresini sulayacak. Buraların verimliliğini artıracak, daha bereketli topraklar haline gelecek. Bütün projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. DSİ daha önce bunları kendi imkanlarıyla yapardı. Bu da büyük Türkiye'nin büyük değişimlerinden birisidir. Yolları Karayolları kendi imkanlarıyla yapardı. Bütün bunlar Türkiye'deki büyük politika değişiklikleridir.''