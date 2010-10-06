-GÜL: ''TÜRKİYE ÇOK DAHA FARKLI OLACAK'' İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, çok büyük bir değişim ve çok büyük bir hamle içerisinde olduğunu ifade ederek, ''Şuna Cumhurbaşkanı olarak açıkça inanıyorum; Türkiye 10-15 sene sonra, bugünkünden çok daha farklı olacaktır'' dedi. Gül, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ), 2010-2011 akademik yılının açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, YTÜ'nün bir özelliğinin bilgiyi üreten ama bunun uygulamasına da önem veren bir üniversite olduğunu söyledi. Üretilen teknolojiyi ekonomiye transfer etmek, bunun sonucunda bir ekonomik kazanç elde edebilmek ve insanlığın yararına sunmanın ayrı bir meziyet olduğunu anlatan Gül, YTÜ'nün diğer üniversitelerden farklı olarak bu konuda öne çıktığını ancak bunun daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Abdullah Gül, bütün üniversitelerin son yıllarda teknoparklar oluşturduğunu, YTÜ'nün de teknoparkının bittiğini ve çok sayıda firmanın orada faaliyete geçtiğini ifade ederek, öğretim üyelerinin, bir ayağının teknik fakültelerde olması, diğer taraftan da öğrencilerin mezun olmadan küçük şirketlerde hayata hızlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaları gerektiğini söyledi. Bunun Türkiye'ye çok büyük kazanç elde ettireceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Şunu unutmayalım: Türkiye çok büyük bir değişim ve çok büyük bir hamle içerisinde. Genel bir şekilde değerlendirdiğimizde, çok mutlu olacağımız şeyler var. Bazen, kendi problemlerimiz ve meselelerimizle boğuşurken, Türkiye'nin geldiği noktayı ihmal ediyoruz ve göremeyebiliyoruz. Ama Türkiye içindeki kendi konularımızdan sıyrılarak yukardan baktığımızda ve diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde, Türkiye'de önemli gelişmeler ve önemli hamleler söz konusu. Özellikle ekonomik gelişme, kalkınma, bunun sürekliliği ve daha da sürekli olması için makro ekonomik düzenlemeler, reformlar, bütün bunlar önümüzü açan çok güzel konulardır. Yabancı sermayenin Türkiye'ye ilgisi, bilim adamlarının tekrar Türkiye'ye yavaş yavaş dönmeye başlaması... Bunlar Türkiye'nin geleceğinin çok daha parlak olacağını açıkça göstermektedir. Şuna Cumhurbaşkanı olarak açıkça inanıyorum; Türkiye 10-15 sene sonra bugünkünden çok daha farklı olacaktır.'' -''YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ OLUŞTURULMAK ÜZERE''- Cumhurbaşkanı Gül, dünyanın bir değişim içerisinde bulunduğunu, iki kutuplu dünyanın sona erdiğini ama bir kargaşanın sürdüğünü söyledi. Bu kargaşanın içerisinde yeni bir dünya düzeni ve sisteminin oluşturulmak üzere olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ortaya çıkan yeni yeni ülkeler var. Büyüklükleri artık herkes tarafından kabul edilen. Dünya yeni şekil alırken, bu şekil almasına Türkiye'nin de katkıda bulunması gerekir. Türkiye'nin bu potansiyeli ve bu kapasitesi var. Ama bunu yaparken Türkiye'nin 15-20 yıl sonraki geleceğini yakalaması gerekir. Onun için Türkiye'nin büyük hamleler yapması gerekiyor. 10-15 yılı çok kritik olarak görüyoruz. Türkiye'nin çok hızlı hamleler yapması, geleceğe kendisini çok iyi odaklaması gerekir ve geleceği yakalamak için uğraşması ve kaynaklarını seferber etmesi gerekiyor. Bunun en önemli alanı da bilim ve teknoloji alanıdır. Türkiye gibi büyük bir ülke, çok büyük tarihi derinliği olan, hinterlandı çok geniş olan, bölgesinde takip edilen bir ülke, teknolojiyi sadece transfer ederek devam edemez. Bu, Türkiye'nin en büyük yumuşak karnıdır. Onun için Türkiye'nin teknoloji üretmesi gerekiyor. Muhakkak ki teknolojiyi biz de üretiyoruz ama tatmin edici düzeyde teknoloji üreten bir ülke haline gelmesi gerekir. Özellikle, araştırma, geliştirme, bilimsel faaliyetlere tanınan imkanların genişlemesi ve üniversitelerin kendi asli fonksiyonlarına dönük bu kaynakları kullanmaya başlaması... İşte esas ümit kaynağı burada yatmaktadır.'' Cumhurbaşkanı Gül, öğrencilerin en değerli varlıklar olduğunu, onların sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Öğrencilik yılları geçtikten ve bu dönemdeki fırsatlardan yararlanılmadığı takdirde, daha sonra birçok konuda gecikmiş olacaklarına işaret eden Gül, ''Bu yılların kıymetini bilmek, sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek, öğrencilerin birinci görevi olmalıdır'' dedi. Abdullah Gül, yeni akademik yılda öğrencilere başarılar dileyerek, bu yılın hayırlı ve verimli bir öğretim yılı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül'e konuşmasının ardından YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek tarafından plaket sunuldu. Gül de 2009-2010 eğitim öğretim döneminde Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren Hasan Beyazörtü, Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kevser Küçükuysal ve Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden üniversiteyi üçüncülükle bitiren İbrahim Gökhan Gündüz'e ödüllerini verdi. -GÜL'E PROTESTO- Öte yandan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akademik yıl açılışının yapıldığı YTÜ'ye geldiği sırada pankart açan bir kız bir de erkek öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı. Bu sırada 15-20 kişilik başka bir grup öğrenci de ellerinde çeşitli dövizler bulunduğu halde sloganlar eşliğinde protestoda bulundular. Güvenlik görevlileri, Oditoryum'un önüne gelmesine izin vermediği protestocu grubu, üniversitenin yan tarafına yönlendirdi. Öğrenciler, burada oturarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üniversiteden çıkıncaya kadar oturmaya devam edeceklerini açıkladı.