-GÜL: TÜRKİYE ÇEVRESİNE İLHAM KAYNAĞI OLMAKTADIR LJUBLJANA (A.A) - 15.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreciyle ilgili ''Türkiye, bir nevi bütün çevresine bir ilham kaynağı olmaktadır. Avrupa'nın bunun da farkına varması ve takdir etmesi gerekir'' dedi. Gül, Brdo Kongre Merkezi'nde Slovenya-Türkiye İş Konferansı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, Slovenya'nın eski Yugoslavya ülkeleri içinde büyük başarılara imza atmış, bölgesinde örnek bir ülke olduğunu söyledi. Slovenya'nın, Türkiye'ye AB üyeliği konusunda büyük destek verdiğini hatırlatan Gül, Türkiye'nin AB'ye önemli katkılar sağlayacak bir ülke olduğuna işaret etti. Türkiye'nin AB'ye üyelik yolunda müzakerelerini güçlü bir şekilde devam ettirdiğini, tam üyeliğin gerçekleşmesi halinde AB'nin mevcut pastasını büyüteceğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu: ''Bazıları, 'Avrupa'da bir pasta var. Türkiye girecek bu pastadan pay alacak. Dolayısıyla bizim pastamız, bize düşen hisseler küçülecek' diye düşünüyor. Doğrusu hiçbir şeyin farkında olmayan insanlar böyle düşünebilir. Ama birazcık Türkiye'yi bilen, Türkiye'nin dinamizmini bilen, Türkiye'nin büyük potansiyelini gören, Türkiye'nin Avrupa Birliğine neler katacağını bilen insanlar, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katkı getireceğini çok açık görmektedirler.'' Slovenya Cumhurbaşkanı Danilo Türk de konuşmasında, küresel ekonomik krizin yaşandığı dünyada herkesin kendi rolünü bulmasının önem taşıdığını belirterek, bunun hayal gücü ve cesaret gerektirdiğini söyledi. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini desteklediklerini yineleyen Türk, ''Biz tam üyelikten bahsediyoruz. Hiçbir şekilde başka üyelikten söz edilemez. AB bunu anlamak zorunda. AB'nin çıkarına olan şey Türkiye'yi AB'nin parçası haline getirmektir'' diye konuştu.