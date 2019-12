-GÜL: TÜRKİYE BÖLGEDE NÜKLEER SİLAHA KARŞI ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin bölgesinde nükleer silaha karşı olduğunu belirterek, ''Ülkeler belki yapmıyorlar, ama zihinlerinden geçiriyorlar. Çünkü, bölgede nükleer silahı olan ülke var'' dedi. Hindistan'ın nükleer silah yapmasının ardından, Pakistan'ın da güvenlik algılamasıyla nükleer silah yaptığına dikkati çeken Gül, Türkiye'nin bölgesinin tamamen nükleer silahlardan arındırıcı bir çabanın başlaması gerektiğini vurguladı. New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Gül, TRT Haber'de canlı yayında soruları yanıtladı. Bir gazetecinin, ''İran'ın nükleer tehdidi nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a 60 milyar dolarlık silah satışından söz ediliyor. 9 senedir Afganistan'a yapılan yardım ise 40 milyar dolar. Senede 3-4 milyar dolar'' sözü üzerine Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi: ''Yarın bu rakamlar da çok küçük kalabilir. Bir nükleer yarış başlarsa bölgede, o zaman artık daha farklı. Onun için Türkiye bölgesinde nükleer silaha karşı. Ülkeler belki yapmıyorlar, ama zihinlerinden geçiriyorlar. Çünkü, bölgede nükleer silahı olan ülke var. Herkesin tehdit algılaması farklı farklı oluyor, güvenlik algılaması farklı farklı oluyor ve buna karşı tedbirler alıyor. Hindistan nükleer silahı yapınca, Pakistan gibi bir ülke de, 'Biz gerekirse ot yiyeceğiz, ama bu silahı yapacağız' dediler ve yaptılar. Bu güvenlik algılamasıydı. Onun için bölgeyi tamamen nükleer silahlardan arındırıcı bir çabanın başlaması lazım. Nitekim Başkan Obama da bununla ilgili çağrı yaptı. Bununla ilgili, aslında yarın bahsedeceğim, 1990'da BM Güvenlik Konseyinin bir kararı var. Bunun canlandırılması lazım.'' Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, ''Burada akla İsrail geliyor'' demesi üzerine, ''Yani, onun da sorunu çözülür. İsrail'in de sorunu çözülür. Çünkü onun güvenliği de tabii, çok önemli'' dedi. -"NÜKLEER SİLAH TÜRKİYE'NİN DE MESELESİ" ''Bu nükleer programın denetlenmesi konusunda Amerika'nın, Batı'nın kaygıları konusunda bir şey var. İran'ın bu konuda zaman kazandığı yönünde iddialar söz konusu'' denilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu sadece Amerika'nın meselesi değil, bütün dünyanın meselesi hatta parantez içinde şunu da söylerim Türkiye'nin de meselesi nükleer silah meselesi'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül,''Türkiye, komşusunda nükleer silah görmek ister mi? Tehdit eğer böyle bir şey varsa. Ben burada İran nükleer silah yapıyor demiyorum ama bu konuları biz hafife almıyoruz'' diye konuştu. Gül, ''Türkiye, komşusunda bölgesinde asla nükleer silah görmek istemez. Onun için biz bunu hafife almıyoruz. Bizim yaptığımız ne? Madem böyle bir anlaşmazlık var, bitaraf diyor ki 'hayır sen nükleer silah peşindesin', İran diyor ki 'hayır, ben bunu yapmıyorum' O zaman bunun hallolmasının iki yolu var, ya savaş ya da diplomasiyle bu iş hallolur'' dedi. -''DÜNYANIN HER DÖNEMİNDE BU TİP SAÇMA İNSANLAR''- New York'taki cami projesi tartışması ile Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olaylar anımsatılarak, BM'deki konuşmasında İslamofobiye yer verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Gül, birçok başka platformda, bu konuları geniş biçimde konuştuğunu belirtti. ABD'de, söz konusu konularla ilgili tartışma yaşandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: ''ABD'de yönetim bu tartışmaların tepkili boyuta gelmesini asla istemiyor. Başkan burada bir din özgürlüğü olduğunu ve olması gerektiğini ve herkesin, burada, Müslüman ise cami, Hristiyan ise kilise, Musevi ise sinagog, bunları yapmalarının hak olduğunu... 'ABD'de cami yapılabilir. Bunda anormal bir şey yok'. En güçlü insanlar çıkıp bunu konuşuyorlar, ediyorlar. Ancak, Kur'an yakma... Dünyanın her döneminde bu tip saçma insanlar, hasta insanlar çıkmıştır doğrusu. Ona tepki koymak önemli. Usulüne göre tepki koymak... O yönde de Amerikan yönetimi elinden geleni yaptı. Böyle bir saçmalığa müsaade etmedi. Meşhur, ortaya çıkan bir papaz var, 'Yakacağım, edeceğim' diye. Ama, hasta insanlar her tarafta, her yerde olabilir. Bunu böyle görmek lazım ve onları orada tutmak lazım.''