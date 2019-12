-GÜL: TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABA SARF EDİYOR ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye, uluslararası barışın sağlanması muvacehesinde, NATO'nun gerek askeri gerek siyasi etkinliğinin muhafazası için her türlü çabayı sarf etmekte ve ittifak çalışmalarında her zaman yönlendirici rol oynamaktadır'' dedi. Gül, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Zirve sırasında NATO Devlet ve Hükümet başkanlarının iştirak edeceği 2 çalışma oturumu ve bir çalışma yemeği düzenleneceğini kaydeden Gül, ISAF'a katkıda bulunan ülke liderleri'nin Afganistan konulu oturumda bir araya geleceklerini ve NATO-Rusya Konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, NATO Dışişleri ve Savunma bakanlarının da bu akşam düzenlenecek ayrı çalışma yemeklerinde de bir araya geleceklerini duyurdu. -''TÜRKİYE KARARLARIN ŞEKİLLENMESİNE AKTİF KATKIDA BULUNMAKTADIR''- Lizbon Zirvesi'nde, ittifakın önümüzdeki 10-15 yıllık yol haritasını belirleyecek olan yeni stratejik konseptin kabul edilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Gül, ''Türkiye, uluslararası barışın sağlanması muvacehesinde, NATO'nun gerek askeri gerek siyasi etkinliğinin muhafazası için her türlü çabayı sarf etmekte ve ittifak çalışmalarında her zaman yönlendirici rol oynamaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz stratejik konseptin hazırlık çalışmalarına başından beri milli menfaatlerimiz ve ittifak dayanışması temelinde önemli katkı sağlamıştır'' dedi. Zirve'de NATO'nun reformu ve dönüşümü, Afganistan, NATO-Rusya, NATO-AB ilişkileri başta olmak üzere NATO'nun ortakları, füze savunması gibi kritik yetenekler ile NATO'nun genişletilmesi gibi konuların görüşülmesi ve bazı önemli kararların alınmasının beklendiğini belirten Gül, ''Tabiatıyla yapılacak görüş alışverişine ve alınacak kararların şekillenmesine Türkiye, her zamanki gibi, aktif katkıda bulunmaktadır'' diye konuştu. -NATO-AB İLİŞKİLERİ- NATO-AB ilişkilerinin gerek stratejik konsept gerekse zirve bildirisi bağlamında gündeme geleceğini belirten Gül, bu konudaki görüşlerini pek çok kez ve etraflıca müttefiklerle paylaştıklarını, kendisinin 8 Kasım tarihinde müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla NATO Genel Sekreteri'ne yolladığı bir mektupta her iki meseleye ilişkin tutumu izah ettiğini söyledi. Türkiye'nin iki örgüt arasındaki iş birliğinin 2002-2003 yıllarında mutabık kalınan çerçeve uyarınca geliştirilmesini güçlü şekilde desteklediğine dikkati çeken Gül, ''Ülkemizin, AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikasına tam katılımı önündeki engellerin aşılması ve AB'nin diğer taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurguluyoruz'' dedi. İttifakın Rusya ile ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası teşkil edecek NATO-Rusya Konseyi Zirvesi'nde ise bu ülke ile ileriye yönelik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla bir dizi karar alınmasının beklendiğini ifade eden Gül, Zirve dolayısıyla Lizbon'da bulunacak bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmelerde bulunmayı öngördüğünü bildirdi.