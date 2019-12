-GÜL TÜRK ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ BAKÜ (A.A) - 16.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakü'de Haydar Aliyev'in kabrini ile Türk Şehitliğini ziyaret etti. Gül, Haydar Aliyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından beraberinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve diğer yetkililerle Devlet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Gül, burada ilk olarak Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu. Daha sonra Aliyev ailesinin diğer fertlerinin mezarlarını da ziyaret eden Gül, burada yetkililerden de bilgi aldı. Daha sonra Türk Şehitliği'ne giden Gül, mezarları teker teker ziyaret ederek kırmızı karanfiller bıraktı. Gül, Meçhul Asker Anıtı'nın önünde yaptığı konuşmada mezarları göstererek ''Sınırlarımızın her tarafından isim, doğum yeri göreceksiniz'' dedi. Sadece Türkiye topraklarından değil Türkiye dışındaki topraklardan da şehitlerimizin isimlerinin burada yer aldığını, onların canlarını nasıl verdiklerinin burada gördüğünü dile getiren Gül, ''Kosova'dan, Bağdat'tan, Kayseri'den, Sivas'tan Diyarbakır'dan, Siirt'ten, Edirne'den, Çanakkale'den her yerden burada isim görebiliriz'' diye konuştu. ''Burası Bakü, hangi şehitliğe giderseniz gidin isterseniz Çanakkale'ye isterseniz Bükreş'teki şehitliğe gidin, nereye giderseniz gidin bu manzara böyledir'' diyen Gül, imparatorluğun dört bir yanından vatana, soydaşa, dini için her tarafta kanını seve seve verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, imparatorluğun dört bir yanından gelerek canını veren şehitlere ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki bütün şehitleri bir kez daha rahmet ve şükranla andığını belirterek ''Hepsinin mekanları cennet olsun'' dileğinde bulundu.