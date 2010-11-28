-GÜL: TÜRK RESMİ SON YILLARDA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk resminin son yıllarda çok büyük bir ilgi görmeye başladığını belirterek, ''Sadece Türkiye'de değil biliyorum New York'ta, Paris'te ve başka yerlerde, Ortadoğu'daki merkezlerde çok büyük bir ilgi görüyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül'le birlikte 'Türkiye'nin en büyük çağdaş sanat etkinliği' unvanına sahip Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı'nı gezdi. Gül, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'ndaki sergide, Bedri Baykam, Ahmet Güneştekin, Günseli Kato gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı galerileri gezerek, sanatçılardan eserlere ilişkin bilgi aldı. Fuarı ziyaretinde Contemporary İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin eşlik ettiği Abdullah Gül, çıkışta gazetecilerin fuar hakkındaki görüşlerini sorması üzerine, fuara gösterilen yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Türk resmi zaten son yıllarda çok büyük bir ilgi görmeye başladı. Sadece Türkiye'de değil biliyorum New York'ta, Paris'te ve başka yerlerde, Ortadoğu'daki merkezlerde çok büyük bir ilgi görüyor. Doğrusu Türk ressamların eserleri çok takip ediliyor'' diye konuştu. Birçok Türk ressamın, yakın bir zamanda çok aranır sanatçılar hale geleceğini herkesin bildiğini belirten Gül, şunları kaydetti: ''Bunun farkında olduğum için bu sene Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödüllerinden birini resme ayırdık. Onunla ilgili seremonileri de zaten yakında yapacağız. Burada doğrusu, bu kalabalığı görmek gerçekten beni çok etkiledi. Açıkçası hiç beklemiyordum. Bu kadar büyük ilginin olacağını tahmin etmiyordum. Salona girerken bunu görünce çok sevindim. Gezerken yine çok sevindim, çok memnun oldum.'' Bir gazetecinin ''Beğendiğiniz ya da satın almak istediğiniz eserler var mı?'' sorusu üzerine, beğendiği birçok tablonun olduğunu ifade eden Gül, ''Hayrünnisa Hanım açıkçası bu konularla daha çok ilgileniyor. Ressamları da tanıyor. İşin ticari yanı bir yana burada sanat yanı önemli'' dedi. Sergiyle ilgili görüşleri sorulan Hayrünnisa Gül de tüm eserleri çok beğendiğini dile getirerek, ''Serginin bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar ilgi görmesi gerçekten insanı mutlu ediyor. 'Dünyadaki sergilere, 5 yıl gibi kısa bir sürede yaklaştık' diyorlar. Daha iyi olsun inşallah'' dedi.