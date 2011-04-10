-GÜL: TÜRK POLİS TEŞKİLATI ÇOK GÜÇLÜ KAYSERİ (A.A) - 10.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türk Polis Teşkilatı, bugün dünyanın ibretle takip ve takdirle takip ettiği çok güçlü bir teşkilat haline gelmiştir; en girift, en zor, en sofistike cinayetleri çözen, suçluları bulan, getiren ve adalete teslim eden bir kuruluşumuz oldu'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 166'ncı yıl dönümü nedeniyle Kayseri Polisevi'nde verilen resepsiyona katıldı. Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun henüz 100'üncü yılını doldurmadığını ifade ederek, ''Ama öyle kurumlar vardır ki yüzyıllardır, asırlardır görevdedir, tarihi çok eskidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kara Kuvvetlerimizin, tarihin derinliklerine giden kuruluş yıl dönümleri varsa, polis teşkilatımızın da 166'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz'' diye konuştu. Polis teşkilatının, ülke içerisinde kanunları, nizamları ve kuralları korumakla sorumlu olduğunu kaydeden Gül, şunları söyledi: ''Silahlı kuvvetlerimiz, yurdu dışarıya karşı, düşmana karşı korumakta ne kadar büyük bir sorumluluk üstleniyorsa polis teşkilatımız, emniyet teşkilatımız da ülke içerisinde aynı derecede çok önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Mesela bu uğurda çok büyük mesafeler katedildi. Türk Polis Teşkilatı, bugün dünyanın ibretle ve takdirle takip ettiği çok güçlü bir teşkilat haline gelmiştir; en girift, en zor, en sofistike cinayetleri, suçluları bulan, getiren ve adalete teslim eden bir kuruluşumuz oldu. Hiç kimse suçu işleyince artık yanına kar kalmıyor, faili meçhul bir cinayet söz konusu olmuyor, üstünden 1 sene de 2 sene de geçse sonunda suçlular bulunuyor ve adalete teslim ediliyor. Bunun en son örneğini Kayseri'de hepimizi derinden üzen çocukların cinayetinde gördük. Ümitlerin kesildiği bir anda polis teşkilatımız, büyük bir maharetle üzerine düşeni yaptı ve suçluyu yakaladı. Yine terörle mücadelede de silahlı kuvvetlerimizle birlikte amansız bir mücadelenin içinde. Bu uğurda hiç kimse, gözünü kırpmadan yeri geldi şehit düştü, yeri geldi gazi oldu. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz. Değerli aileleri, onlar hepimize emanettir, onlar hepimizin baş tacıdır. Gazilerimizi yine büyük bir şükranla anıyoruz, onlar her zaman kahramandır ve her zaman kahraman olarak aramızda yaşayacaktır. Bütün bu düşüncelerden sonra, tekrar tüm polis teşkilatına, emniyet teşkilatına başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Sizler görevde olduğunuz süre içerisinde tüm vatandaşlarımız da gece gündüz güven içerisinde olacaklardır.'' Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasının ardından, günün anısına hazırlanan pastayı yanına çağırdığı, şehit ve gazi polislerin çocukları ile birlikte kesti. Gül, şehit aileleriyle de bir süre sohbet etti. Resepsiyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve çok sayıda davetli de katıldı.