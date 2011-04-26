-GÜL, TUNA NEHRİNDE TEKNEYLE GEZDİ BELGRAD (A.A) - 25.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Tuna Nehrinde tekne gezintisi yaptı. Gül, Belgrad'a geldikten sonra Tuna Nehrinin kolu Sava Nehri kıyısına geçerek, kendisi için tahsis edilen gezinti teknesine bindi. Gül'ü taşıyan tekne, Sava Nehri ve Tuna Nehri'nde yaklaşık 1,5 saatlik gezinti yaptı. Çevre hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, akşam yemeğini de teknede yedi. Daha sonra konaklayacağı Hyatt Regency Oteli'ne geçen Gül'e, Sema Candarlı adlı kız çocuğu, yaptığı bir pastel boya resmi ve geçen yıl Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette birlikte çektirdikleri fotoğrafı hediye etti.