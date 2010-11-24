-GÜL, TOPBAŞ'I KUTLADI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanlığına seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ı telefonla arayarak, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı ve başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Gül, bu seçimin, Türkiye'nin son dönemde uluslararası alanda kazandığı itibarın ve artan ağırlığının nişanelerinden biri olduğunu da belirtti.