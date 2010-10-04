-GÜL, TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ BEKLİYOR TRABZON (A.A) - 04.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terörle mücadelede Türkiye'nin bütün müttefik ülkelerden işbirliği ve dayanışmanın artırılması beklentisi olduğunu söyledi. Gül, Trabzonspor tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Sadri Şener ve yöneticilerle görüşmesi sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce yeni bir Anayasa yapma konusundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, Başbakan'ın açıklama yaptığı sıralarda kendisinin de Trabzon'a yola çıkmak üzere olduğunu ve ayrıntıları bilmediğini ifade etti. TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada yeni bir Anayasaya ihtiyaç olduğunu güçlü bir şekilde söylediğini anımsatan Gül, ''Konuşmamda bunun zamanlamasını siyasetçilere bıraktım. Buna siyasi partilerin başkanları karar verecek. Böyle bir Anayasa yapma arzusu herkeste var'' dedi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın terörle mücadele konusunda ''Sabrımız taşıyor'' sözlerinin hatırlatılması ve ''ilgili ülkelerin yetkililerinin terörle mücadelede samimi olduklarına inanıp inanmadığına ilişkin soru üzerine Gül, şöyle konuştu: ''İçişleri Bakanı'nın sözlerini yorumlamak istemem, ancak terörle mücadele dünyanın meselesi. Avrupa ve ABD terörle karşı karşıya. Terörle mücadelede 'seninki daha tehlikeli benimki daha az tehlikeli' anlayışı söz konusu olamaz. Herkesin terörle mücadelenin önemini kavradığı kanaatindeyim. Bütün müttefiklerimizden, terörle mücadele konusunda işbirliği ve dayanışmanın artırılması beklentimiz var. İşbirliği yeterli mi, değil mi? Bu ayrı bir soru ama bütün dünyanın terörün ne olduğunu bildiği kanaatindeyim. '' Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsü tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, konunun tartışıldığını ve siyasetçilerin tartışmasına karışmayacağını söyledi. Gül, ''Ne kadar bireysel hak ve özgürlüklerden yana olduğum biliniyor'' diye konuştu.