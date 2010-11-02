-GÜL: ''TERÖRE TAVİZ VERİLMEZ'' OSMANİYE (A.A) - 02.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Terörle asla bir yere varılamaz ve teröre de asla taviz verilmez'' dedi. Gül, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah'ı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, bir gazetecinin terör örgütünün eylemsizlik kararına ilişkin sorusu üzerine, terörle hiç bir yere varılamayacağını anımsattı. Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu dile getiren Gül, ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkesin, herhangi bir söyleyeceği varsa, Türkiye fikir özgürlüğünün olduğu, her şeyin açıkça tartışılabildiği, TBMM'de her şeyin konuşulabildiği, demokratik standartları giderek yükselen, AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamış bir ülkedir'' diye konuştu. ''Türkiye'nin meselelerinin, problemlerinin, konuşularak, tartışılarak, büyük bir olgunluk içerisinde zaten çözülebileceğini'' vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, ''Ama terörle asla bir yere varılmaz ve teröre de asla taviz verilmez. Bunun da muhakkak bilinmesini isterim'' dedi. Bir başka gazetecinin Osmaniye'nin tarihinden örnek vererek, geçmiş dönemlerde sınırlarının geniş olduğunu ancak sonradan, bu sınırların daraltığını ifade etmesi üzerine de Gül, ''Açıkçası ben detaylarını tam Hükümetle, ilgililerle devletin değerli bürokratları ile konuşmadan burada bir şey söylesem biraz yanıltıcı olur. Sizin bu söylediklerinizi ben tekrar dinlemiş oldum, bununla ilgili talimat vereyim, baksınlar incelensin'' diye konuştu. Gül, bu konuda yapılacak bir yeni düzenleme söz konusu olabilirse bunların yapılabileceğini ama detayları bilmeden bir şey söylemenin devlet adamlığına yakışmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, bir başka gazetecinin, İspanya'da terörün sona ermesinde geniş katılımlı mitinglerin etkisi olduğunu belirterek, ''Siz de toplumun duruş sergilemesinden söz ettiniz, bu konuda bir çağrınız olacak mı?'' sorusu üzerine de İspanya'da o dönemde çok büyük katliamların olduğunu ve ertesi gün de milyonlarca insanın sokağa çıkarak, bunu telin ettiklerini hatırlattı. Gül, şöyle devam etti: ''Aslında Türk halkı terörü tamamen hep beraber telin ediyor, nefretle karşılıyor, şiddetle bunun karşısında duruyor ve sağlam bir tavır alıyor. Ama bunu göstermek, bu konuyu, günü, yeri geldiğinde ifadelerle tekrarlamak bunlar çok önemli. Tekrar hatırlatmak çok önemli. Ümit ederim ki bundan sonra herhangi bir terör olayı ile karşılaşmayız. Ama eğer herhangi bir şekilde Allah korusun, arzu etmediğimiz olaylar söz konusu olursa şüphesiz ki bunlar da yapılabilir.'' -VATANDAŞLARA DA SESLENDİ- Cumhurbaşkanı Gül, Valilikte vatandaşlara da hitap etti. Osmaniye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı sıfatıyla şehre ilk kez geldiğini anımsattı. Osmaniye'nin 1996'da il olduğunu ancak daha önceki tarihlerde de bir dönem il olduğunu hatırlatan Gül, Osmanlı Döneminde de Osmaniye'nin Sancak olduğunu kaydetti. Osmaniye'nin çok bereketli topraklara sahip bulunduğunu, insanlarının da memleketine, milletine sadakatli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk'ün de Cumhurbaşkanı olarak Osmaniye'ye geldiğini ve o tarihten bu yana ilk defa bir Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti gerçekleştirmesinin de kendisine nasip olduğunu, bundan mutluluk duyduğunu söyledi. Osmaniye'de çok değerli devlet adamlarının, siyasetçilerin ve bürokratların yetiştiğini ifade eden Gül, ilin tarım yönünden zengin olduğunu, ayrıca sanayide de büyük mesafeler almasının kendisini memnun ettiğini belirtti. Türkiye'nin dört bir yanının çok kıymetli olduğunu anlatan Gül, ''Vatanımızın kıymetini bilelim'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül'e valilik ziyareti sırasında üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir deve kuşu yumurtası ile keçi kılından yapılmış bir kilim armağan edildi.