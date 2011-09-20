-Gül: Teröre boyun eğen faturasını öder BERLİN (A.A) - 19.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Teröre kim taviz verirse, onun arkası gelir. Kim terörün şantajına, tehdidine boyun eğerse, onun faturasını o öder. Onun için bu tehditlere, şantajlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi ve bunlardan yılmayacağımızı da herkesin görmesini isterim'' dedi. Gül, bomba ihbarı yapılması üzerine Humboldt Üniversitesinde 2 saat gecikmeyle başlayan konuşmasına, üniversitede bulunmaktan ve konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Konuşmasına öngörülenden 2 saat geç başlamasıyla ilgili açıklama yapmak istediğini belirten Gül, şöyle konuştu: ''Almanya'nın demokratik ortamından faydalanan ve bunu istismar eden terör örgütüyle ilintili 30-40 kişinin buradaki tehditleri ve bu toplantıyı yaptırmak istememeleri, bu toplantıyı yapma ısrarımız karşısında da bomba ihbarı yapması üzerine güvenlik güçleri konuşmayı bu kadar geciktirdiler. Ama şunu ifade etmek isterim ki, burada böyle 30-40 kişiye pes edecek, onların tehdidine, şantajına boyun eğecek halde değiliz. Asla da onlara taviz vermem. Onların şunu da bilmesini isterim ki Benim Türk vatandaşlarım onlara değil, bana sempati gösterirler. Onları değil, beni severler. Sabahtan beri Roj TV burada binlerce insanı toplamak için yayın yaptı. Ama buraya 30-40 kişi ancak geldi. Onun hüsranını yaşadıkları için bu toplantıyı sabote etmek istediler. Ama, bu toplantıyı muhakkak yapacağımızı söyledim, onlara prim vermeyeceğimizi... Teröre kim taviz verirse, onun arkası gelir. Kim terörün şantajına, tehdidine boyun eğerse, onun faturasını o öder. Onun için bu tehditlere, şantajlara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi ve bunlardan yılmayacağımızı da herkesin görmesini isterim.'' -''Ya bu konuşmayı yaparım ya da hemen Türkiye'ye dönerim''- Bu arada bomba ihbarı sonrasında Alman tarafının ısrarla toplantıyı iptal etmek istediği, Cumhurbaşkanı Gül'ün ise ''Ya bu konuşmayı yaparım ya da hemen Türkiye'ye dönerim'' dediği öğrenildi.