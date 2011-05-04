-GÜL: ''TERÖR MÜSLÜMANLARA KAZANDIRMIYOR'' SALZBURG (A.A) - 04.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Müslümanlıkla terörü beraber görmek isteyen çevreler var. El Kaide bunlara büyük fırsat verdi. Kötü bir 10 yıl geçti. Terör hiçbir zaman Müslümanlara bir şey kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor. Hayatlarını adeta cehenneme çeviriyor'' dedi. Avusturya'nın Salzburg kentinde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Gül, temaslarını değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Resmi temaslarında Türkiye'nin AB üyelik süreci, Avusturya'daki Türk toplumuyla ilgili konular, ekonomi ve terörle mücadeleyi geniş biçimde ele aldıklarını belirten Gül, Parlamento'daki görüşmelerinde siyasi partilerin grup temsilcilerince kendisine yöneltilen sorulardan duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Avusturyalı siyasetçilerin Türkiye ve Türk toplumuyla ilgili yanlış bilgi sahibi olduğunu ifade eden Gül, ''10 sene önceki Türkiye'nin manzarasını anlatıyorlar. Hayret ettim'' dedi. Bu soruların doğruları anlatmak için bir fırsat olduğunu vurgulayan Gül, bu nedenle görüşmelerin faydalı geçtiğini söyledi. Avusturyalıların Türkiye'nin AB üyeliği konusunda tereddütleri olduğunu, siyasetçilerin de halkın düşüncesini yansıttığını ifade eden Gül, ''Siyasetçilere düşen, halklara liderlik yapmak, doğru şeylere itmek'' diye konuştu. Gül, Avusturyalı siyasetçilerin yanlış bildiği konulara örnek olarak, ''Türkiye'de hala idam cezası olduğunu, farklı dilde yazılıp çizilemediğini ve televizyon olmadığını, Kürt kökenli vatandaşların bağımsız milletvekilliği dışında milletvekili seçilemediğini zannetmeleri'' olarak sıraladı. Görüşmesinde Türkiye'nin geleneğinde farklılıklara dayalı yaklaşım olmadığını anlattığını aktaran Gül, Kürt kökenli vatandaşlardan cumhurbaşkanı, meclis başkanı, başbakan ve bakanlar çıktığını ifade ettiğini söyledi. Soruları kötü niyetli olarak görmediğini ve uzun uzun bu konuları anlattığını belirten Gül, ''Böyle soruları hiçbir ülkede görmedim. Demek ki daha çok çalışılması gerekiyor'' dedi. -YAHUDİ DÜŞMANLIĞI HATIRLATMASI- Bu coğrafyada bir dönem Yahudi düşmanlığı yaşandığını, bugün de İslamofobianın söz konusu olduğunu dile getiren Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in eşinin Musevi olduğunu, kendisi ve kardeşlerinin ikinci dünya savaşı döneminde İsviçre'ye kaçtığını, ailesinin bazı fertlerinin kamplarda öldüğünü anlattı. Gül, ''Ailede bile olunca Avrupa bunu iyi bilir. 'Bu hastalık azdı mı ne tip felaketlerle neticelenir' dediğimde bu mesajı almışlardır. O gün onun için yapmışlar, yarın Allah korusun Müslümanlar için olur. Önü alınmazsa böyle başlar'' ifadesini kullandı. Görüşmelerinde terörü de ele aldıklarını belirten Gül, Türkiye'de demokratik haklarla ilgili talepler ve özgürlük sınırlarının genişletilmesiyle terörün ayrı konular olduğunu vurguladı. Terörü asla mazur göremeyeceklerinin altını çizen Gül, muhataplarına bu konuda detaylar verdiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül, ''Taksim'de, Ulus'ta, Diyarbakır Meydanı'nda bomba patlatmanın, zor kullanmanın, insanları sindirmenin demokratik haklarla ilgisi yok'' dedi. -BİN LADİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ- Cumhurbaşkanı Gül, terör örgütü el Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin önemli bir olay olduğunu belirterek, konunun tartışılmasının doğal olduğunu söyledi. Dünyada Müslümanlık ile terörü beraber görmek isteyen çevreler bulunduğuna, el Kaide'nin de buna fırsat verdiğine işaret eden Gül, ''Bu açıdan çok kötü. Müslümanlar dünyanın her yerinde, Amerika'da, Avrupa'da büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Kötü bir 10 yıl geçti. Terör hiçbir zaman Müslümanlara bir şey kazandırmıyor, tam tersine kaybettiriyor. İzole ediyor, hayatlarını adeta cehenneme çeviriyor'' diye konuştu. Gül, İslami konuları ön plana çıkaranların teröre karışmamasının, terörle Müslümanlığın yan yana gelmesine fırsat verilmemesinin önemini vurgulayarak, ''Ümit ederim bu bundan sonra daha açık anlaşılır ve daha kesin tavır alınır'' yorumunu yaptı. -SURİYE'DEKİ GELİŞMELER- Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'deki olaylar karşısında göç dalgası yaşanabileceğinin ifade edilmesi ve bu konuda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, ''Görüşmedim. Temsilcilerimiz gidiyor, geliyor'' dedi. Gül, Suriyeli mülteci akını ihtimaliyle ilgili değerlendirmesinin nasıl olduğu sorusunu ise ''Hiçbir ülke başka bir ülkeden mülteci almak istemez. Böyle bir mecburiyet doğmasın. Ne insanların başka bir yerde mülteci olma şartı ortaya çıksın ne de herhangi bir ülke mecbur olup sınırlarını açmak durumunda kalsın. Biz bunları yaşadık. Bunlar çok zor, şakası olmayan işler'' ifadesini kullandı.