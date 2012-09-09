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Gül tekrar Hacettepe Hastanesi'nde

Cumhurbaşkanı Gül'e, kulak rahatsızlığıyla ilgili tedavisi çerçevesinde öngörülen kortizon uygulamasının ilki yapıldı

09 Eylül 2012 00:39

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önceden planlandığı şekilde yapılacak kortizon uygulaması için bugün Hacettepe hastanesine gitti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, kulak rahatsızlığıyla ilgili tedavisi çerçevesinde öngörülen kortizon uygulamasının ilki yapıldı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, yaptığı açıklamada, daha önce planlandığı şekilde, Cumhurbaşkanı Gül'ün tedavisinin ikinci haftasının sonunda yapılması öngörülen “intratimpanik deksametazon” (kortizon) uygulamasının ilkinin bugün hastanelerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'dan kulağındaki rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle erken dönen Gül, 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü.konuştu.

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