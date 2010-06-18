Gül, 'tekrar aday olmayacağım' demedi

T24 - Cumhurbaşkanı Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Çankaya Köşkünde ortak basın toplantısı düzenledi. Gül'e, ''Sayın Cumhurbaşkanı, çok farklı, yapıcı, birleştirici ve bütünleştirici performansınızla cumhurbaşkanlığı görevinizi sürdürüyorsunuz. bu göreve yeniden aday olacak mısınız?'' sorusu üzerine gülerek, ''Hayrola seçim takvimi mi geldi?'' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kıbrıs konusundaki müzakerelerle ilgili olarak, ''Umut ederim ki 2004 yılında kaçırılan büyük fırsat, referandum fırsatı, bu sefer müzakerelerin başarısızlığıyla kaçırılmaz'' dedi.



Cumhurbaşkanı Gül ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Çankaya Köşkünde ortak basın toplantısı düzenledi. Eroğlu'nun müzakerelere devam edip masada olacağını ifade ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:



''Umut ederim ki 2004 yılında kaçırılan büyük fırsat, referandum fırsatı bu sefer müzakerelerin başarısızlığıyla kaçırılmaz. Bunun altını özellikle çiziyorum, büyük bir fırsat, 2004 yılında, referandumda Kıbrıs Türkleri 'evet', ama Kıbrıs Rumları 'hayır' diyerek kaçırılmıştır. Şimdi müzakereler başladı, müzakerelere Sayın Talat devam etti, Sayın Derviş Eroğlu, aynı şekilde olumlu, yapıcı bir şekilde devam etmektedir. Bunun Kıbrıs Rum tarafı tarafından da iyi anlaşılması, dünya kamuoyu tarafından çok iyi görülmesi gerektiğine inanıyorum ve bu fırsatın kaçırılmaması için de herkesin üzerine düşeni iyi niyetle yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum.



Şüphesiz ki müzakereler sonsuza kadar devam edemez. Bunun bir süresinin olması lazım. Hatırlayacaksınız, daha önce de bu yönde seslenişlerde bulunmuştum. Ama ümit ediyorum ki bu sefer 2010 yılı içerisinde bu iş biter. BM Genel Sekreterinin, özel temsilcinin görüşlerinin bu doğrultuda olduğunu ve açıklamalarını bu şekilde yapmış olduğunu görmekten de ayrıca memnuniyet duymuş bulunuyoruz.



Gül, ''Sayın Cumhurbaşkanı, çok farklı, yapıcı, birleştirici ve bütünleştirici performansınızla cumhurbaşkanlığı görevinizi sürdürüyorsunuz. bu göreve yeniden aday olacak mısınız?'' sorusu üzerine de gülerek, ''Hayrola seçim takvimi mi geldi?'' dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, ''Ben görevimi sorumluluğu içerisinde en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi söylenecek bir şey yok. Ortada seçim yok, bir şey yok, öyle bir dönem söz konusu değil. Onlar günü gelince konuşulacak konulardır'' diye konuştu.





