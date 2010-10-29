-GÜL TBMM'DE KUTLAMALARI KABUL ETTİ TBMM (A.A) - 29.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyetin 87. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti. Anıtkabir'deki törenin ardından Meclise gelen Gül'ü, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Gül, tebrikleri kabul etmek üzere Tören Salonuna geçti. Törene katılmak üzere Meclise ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. Bahçeli, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı ile yerine geçti. Bahçeli'nin hemen ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerini aldı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tören salonuna geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker tören salonunda kendisine ayrılan yere geçti. Tören salonunda daha sonra Bakanlar yerlerini aldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yerine geçmeden önce Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Kılıç ve Gerçeker ile tokalaştı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı da yerini almadan önce, Haşim Kılıç ile tokalaşırken, yanında bulunan Kılıçdaroğlu ile tokalaşmadı. Bakanlar, Cumhurbaşkanı Gül'ün tebrikleri kabul etmesini beklerken kendi aralarında sohbet etti. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bahçeli'yi başıyla selamladıktan sonra yerine geçti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve hemen ardından da kuvvet komutanları tören salonundaki yerlerini aldı. Yerine geçerken Başbakan Erdoğan'ı başıyla selamlayan Orgeneral Koşaner, daha sonra bir süre Erdoğan ile sohbet etti. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil de yerine geçerken, yanında bulunan Bahçeli, Paçacı ve YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile tokalaştı. Daha sonra, TBMM Başkanı Şahin yerini aldı. Şahin, yerine geçerken Bakanları başıyla selamladı, Erdoğan ile bir süre konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün yerini almasının ardından, İstiklal Marşı söylendi. Gül, daha sonra kutlamaları kabul etti. Sırasıyla TBMM Başkanı Şahin, Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Parti, CHP, MHP ve BDP milletvekilleri, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve bürokratlar tebriklerini iletti. Kutlamalara, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş katılmazken, BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman, Gül'e tebriklerini sundu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yabancı misyon şeflerinin kutlamalarını kabul ettikten sonra, gazetecilerin de bayramını kutladı. Abdullah Gül, ''Bayramınızı tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramı en büyük bayramlarımızdandır. Bütün milletimizin, Türkiye içindeki ve dışındaki tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum'' dedi. Gül, doğum gününü kutlayan gazetecilere teşekkür etti.