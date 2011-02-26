-GÜL, TALABANİ İLE GÖRÜŞTÜ KUVEYT (A.A) - 26.02.2011 - Kuveyt'in 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için bu ülkede bulunan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Talabani ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin tavsiyelerini paylaştığını bildirdi. Gül ile Talabani arasında her iki Cumhurbaşkanının da konakladığı Beyan Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü. Talabani, sarayın kendi konakladığı bölümünde Cumhurbaşkanı Gül'ü ''Genç maşallah'' diye karşıladı. Gül, görüşmenin ardından temaslarını izleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kuveyt'in 50. kuruluş yıl dönümü ve Irak işgalinden kurtuluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla büyük kutlamalar yapıldığını anlatan Gül, ''Dost ve kardeş ülke başkanları burada. Ben de burada olmaktan memnunum. Kuveytliler de Türkiye burada olduğu için büyük memnuniyet duyuyor'' diye konuştu. Gül, Talabani ile yaptığı görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ve terörle mücadele konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin bölgesine daima dikkat eden ve gelişmelere duyarlı olan bir ülke olduğunu vurguladı. Kuveyt'e gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle birçok devlet başkanıyla görüşme fırsatı bulduğunu, Irak Cumhurbaşkanı Talabani ile de bir araya geldiğini anlatan Gül, şunları söyledi: ''Irak'ın güvenliği, istikrarı ve yeniden yapılanma sürecine ilişkin tavsiyelerimi paylaştım. Terörle mücadele konusundaki güç birliğini geniş bir biçimde ele aldık. Herkes bölgede istikrar istiyor. Komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz, komşuluk hukukumuzu daha da geliştirmek istiyoruz. Ancak bunu zehirleyen unsurlar söz konusu. Bu unsurları ortadan kaldırmak için çaba gerekiyor. Bunları da konuştuk.'' Gül, görüşmelerinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan olayların gündeme gelip gelmediği sorusunu, ''Şüphesiz...Herkes son günlerde olup bitenlerle yatıp kalkıyor'' şeklinde yanıtladı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Gül, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile de ayrı ayrı bir araya geldi.