-Gül Suudi Arabistan'a gitti İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslami Araştırmalar Merkezi'nin Cidde'de yapılacak mütevelli heyeti toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Saat 00.15'te uçakla Cidde'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Gül, üyesi olduğu Oxford İslami Araştırmalar Merkezi mütevelli heyetinin toplantısına katılacak. Toplantıda, aralarında Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Sabah, Suudi Arabistan eski İstihbarat Şefi, eski Washington ve Londra Büyükelçisi Prens Türki ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Naseef'in de bulunduğu heyet üyeleri yer alacak. Cumhurbaşkanı Gül, toplantı sonrasında düzenlenecek yemekte Suudi Arabistan'ın önde gelen iş adamları ve resmi yetkilileriyle bir araya gelecek. Gül, 14 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye dönecek.