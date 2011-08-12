-Gül Suudi Arabistan'a gidiyor ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslami Araştırmalar Merkezi'nin Cidde'de yarın yapılacak mütevelli heyeti toplantısına katılmak üzere bu gece Suudi Arabistan'a gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, üyesi olduğu Oxford İslami Araştırmalar Merkezi mütevelli heyetinin yarın yapılacak toplantısına katılacak. Toplantıya, aralarında Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Sabah, Suudi Arabistan eski İstihbarat Şefi, eski Washington ve Londra Büyükelçisi Prens Türki ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Abdullah Naseef'in de yer alacağı heyet üyeleri katılacak. Cumhurbaşkanı Gül, toplantı sonrasında düzenlenecek yemekte Suudi Arabistan'ın önde gelen iş adamları ve resmi yetkilileriyle bir araya gelecek. Gül, 14 Ağustos Pazar günü Türkiye'ye dönecek. -Oxford İslami Araştırmalar Merkezi- Oxford İslami Araştırmalar Merkezi, İngiltere'nin ve dünyanın en saygın üniversitelerinden Oxford Üniversitesi bünyesinde bağımsız bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. İslam dini ve İslam dünyası hakkında bağımsız akademik çalışmaları cesaretlendirmek için 1985 yılında kurulan merkezi, Galler Prensi Charles himaye ediyor. Merkez, İslam dünyasının tanınmış simalarının yanı sıra Oxford Üniversitesi yetkililerinden oluşan bir Mütevelli Heyeti tarafından yönetiliyor. Cumhurbaşkanı Gül, 2004 yılından beri merkezin Mütevelli Heyeti üyesi. Merkezin faaliyetlerine destek olan Gül, son olarak geçen yıl Kasım ayında Oxford Üniversitesi'nde ''İslam Dünyası, Demokrasi ve Kalkınma'' başlıklı bir konferans vermişti. 1985'den beri pek çok bilimsel yayın, araştırma, seminer, eğitim faaliyeti ve konferansa imza atan merkez, yaklaşık 100 milyon Sterline ulaşan bağışlar sayesinde yeni bir kampüs inşa etmesinin yanında, çok sayıda burs veriyor. Oxford Üniversitesi sistemi içerisinde, ''kolej'' kimliğine bürünen merkeze son olarak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından Kraliyet Tüzüğü statüsü verildi. Kraliçe tarafından Kraliyet Tüzüğüyle taltif edilen ilk İslami kuruluş olma vasfını kazanan merkezin, bu gelişmenin ardından akademik çevrelerdeki profilinin daha da yükseldiği değerlendirmeleri yapılıyor.