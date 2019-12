-Gül: ''Suriye'de işler çıkmaz bir sokağa girdi'' ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Üzülerek görüyorum ki, işler Suriye'de çıkmaz bir sokağa girmiştir ve maalesef Suriye için hiç de parlak gözükmemektedir. Biz bu günlere Suriye'nin gelmesini hiç bir zaman arzu etmedik'' dedi. Gül, Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Dersim olayları konusunda Anamuhalefet partisi ile yaşanan bir tartışma var. Bununla ilgili Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bu olayın Meclis gündemine getirilip bir komisyon kurulabileceğini söyledi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine, Gül, Türkiye'de her şeyin tartışılabildiğini söyledi. Gül, ''Böyle bir tartışma ortamı var. Türkiye'de tabular da yok artık. Dolayısıyla herkes, her şeyi tartışabilir. Yeter ki ölçüsü iyi bilinsin, istismar edilmesin, ölçüler iyi bilinsin'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'ye ilişkin iç savaş endişesi olup olmadığının sorulması üzerine, konuyla ilgili hükümetin çeşitli açıklamalarda bulunduğunu ve konunun yakından takip edildiğini söyledi. Gül, şöyle devam etti: ''Üzülerek görüyorum ki, işler Suriye'de çıkmaz bir sokağa girmiştir ve maalesef Suriye için hiç de parlak gözükmemektedir. Biz bu günlere Suriye'nin gelmesini hiç bir zaman arzu etmedik. Onun için en samimi niyetlerle, her seviyede görüşlerimizi, gerek açık gerekse kapalı kapılar arkasında, Suriye'li dostlarımızla hep paylaştık. Ama görünen şu ki, Suriye olup bitenleri iyi analiz edemedi ve gerçekçi bir politika güdemedi ve bugün gördüğünüz gibi çok büyük olaylar olmaktadır. Türkiye olarak biz daima Türkiye dışından gelen baskılara karşı hep direndik ve Suriye ile hep iyi, dostane ilişkiler içerisinde olmayı tercih ettik. Suriye izolasyona uğrarken, biz tam tersini yaptık. Ama şimdi baskı Suriye halkından geliyor. Suriye halkı, doğrusu onlar da özgürlükleri, hürriyeti, serbestliği hak ediyorlar ve bu baskılara karşı onlar ayaklanıyorlar. Dolayısıyla yapılacak şey gayet açık. Onun için Arap Birliği'nin aldığı kararları biz de güçlü bir şekilde destekliyoruz.'' Gül, bir gazetecinin, ''Almanya'da 2000 yılından bu yana bir neo-nazi çetesinin, aralarında 8 Türk'ün de bulunduğu cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Bu cinayetleri Alman devletinin de bildiği ve desteklediği iddiaları var. Berlin hükümeti olayı araştırdığını açıkladı. Sizin değerlendirmeniz nedir?'' sorusu üzerine, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili hükümetin fikirlerini çok açık ortaya koyduğunu belirterek, ''Almanya bir hukuk devleti, bir hukuk devletine yakışır şekilde gayet açık, şeffaf ve en dürüst şekilde geçmişi araştıracaklarına ve gerçekleri ortaya çıkaracaklarına inanıyorum'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, ''Bedelli askerlik konusundaki düzenlemeye sizin bakışınız nedir?'' sorusuna karşılık da ''Çıksın bakalım, nasıl düzenleniyor, şartlar nedir... Eminim ki dengeli bir düzenleme yapılacaktır, bir taraftan da kamu vicdanının kabul edeceği şekilde, duyduğum kadarıyla bu yönde çalışmalar yapılıyor'' dedi.