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Politika

GÜL: SURİYE İLE DEVAMLI TEMASTAYIZ ANKARA (A.A)

02 Mayıs 2011 13:19

-GÜL: SURİYE İLE DEVAMLI TEMASTAYIZ ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye ile devlet olarak devamlı temas halinde olduklarını belirterek, ''Orada reformların gerçekleşmesi, halkın meşru talepleri doğrultusunda değişimin gerçekleşmesi yönünde de yapıcı katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki en kötü senaryolara karşı da tedbirlerimizi alıyoruz'' dedi. Gül, Avusturya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili soru üzerine Gül, şunları söyledi: ''Suriye ile devlet olarak devamlı temas halindeyiz. Bu olaylar başlamadan önce bile temas halindeyiz. Oradaki reformların gerçekleşmesi, halkın meşru talepleri doğrultusunda değişimin gerçekleşmesi yönünde de yapıcı katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki en kötü senaryolara karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bu bağlamda maalesef geçenlerde bildiğiniz gibi 300 civarında Suriye vatandaşı sınırımızı geçip Türkiye'ye sığınmışlardır. Dileriz ki bu olaylar geçer geçmez, Suriye'de kardeş kanı dökülmeden reform ve değişiklikler gerçekleşir. Orada çok partili, demokratik ve halkın iradesinin hükümete yansıdığı bir düzen kurulur.'' Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin bir soru üzerine de ''1 Mayıs, Türkiye'nin geldiği durumu gösteriyor nihayet. Bütün vatandaşlarımız, herkes, Türkiye'nin her tarafında büyük bir coşkuyla emeğin ne kadar çok kutsal olduğunu, emeğe ne kadar değer verildiğini hep beraber göstermişlerdir. Zaten 1 Mayıs, bayram olarak ilan edilmişti. Bayram niteliğine yakışır şekilde de Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum, bundan sonra hep böyle olmasını arzu ediyorum. Artık yeni Türkiye'de bayramlar böyle olmalı'' diye konuştu.

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