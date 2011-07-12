-GÜL ŞUMNU'DA TARİHİ MEKANLARI GEZDİ ŞUMNU (A.A) - 12.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin son gününde Türk kökenli soydaşların yoğun olarak yaşadığı Şumnu kentindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Gül, Şumnu'da ilk olarak Belediye Başkanı Krasimir Kostov tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Yemekte, Cumhurbaşkanı Gül'e Şumnu hakkında sunum yapıldı. Yemeğe Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ve beraberindeki tüm heyet üyeleri katıldı. Yemeğin ardından eşi Hayrünnisa Gül ve beraberindekilerle Şerif Halil Paşa ''Tombul'' Camisine geçen Gül, caminin önünde toplanan soydaşlar tarafından sevgi gösterileriyle ve ''Hoşgeldiniz'' sözüyle karşılandı. Gül, caminin önünde toplanan genç-yaşlı, kadın-çocuk soydaşlarla tokalaşırken bazı kişilerin duygulanarak ağladığı görüldü. Şumnu'ya ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı geldiğini belirten soydaşlar, bundan dolayı sevinç ve gurur içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra 1741 yılında inşa edilen ve Balkan coğrafyasındaki ayakta kalan tek külliye olma özelliği gösteren camiyi gezdi. Gül'e burada Şumnu Müftüsü ve cami imamı tarafından bilgi verildi. Ziyaret sırasında bölgedeki camilerde görev yapan 10 imam da hazır bulundu. Gül, cami ziyaretini, avludaki şadırvanın önünde cami özel defterini imzalayarak tamamladı. Şumnu Müftüsü tarafından Cumhurbaşkanı Gül'e Şerif Halil Paşa ''Tombul'' Camisi'nin resmedildiği tablo hediye edildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün de camiye Kur'an-ı Kerim'ler ve tablolar hediye ettiği öğrenildi. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, daha sonra caminin karşısında bulunan Şumnu İlahiyat Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Buradan da yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Nazım Hikmet Kültürevi'ne yürüyen Gül, davul çalan gençler tarafından karşılandı. Gençler, ''Sayın Abdullah Gül, hoşgeldiniz'' diyerek davullarla tempo tuttu. Nazım Hikmet Kültürevi'nde genç bir kız bağlama eşliğinde ''Deli Orman'' bölgesinde yaygın olarak söylenen ''Bir Dalda İki Kiraz'' türküsünü seslendirdi. Cumhurbaşkanı Gül, türkünün nakarat bölümüne eşlik etti. Daha sonra, Kültürevi Başkanı Nurten Remzi, Bulgaristan'da yaşayan Türkler adına Cumhurbaşkanı Gül için yazdığı şiiri okudu. Remzi, 1881 yılında kurulan Kültürevi'nde Türk kültürünün her yönüyle yaşatıldığını söyledi. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kültürevi'nden çocukların sevgi gösterileri arasında ayrıldı.