Gül: Su akarken testinizi doldurun

T24 - 81 ilin valisiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ekonominin iyi gittiğini belirterek valilere 'su akarken testinizi doldurun' dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen geleneksel ’Valiler Buluşması’ için Ankara’da bulunan 81 ilin valisi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Gül, valilerin bulundukları illerde devletin ve hükümetin temsilcileri olduğunu, ildeki gelişmeleri gece- gündüz takip ettiklerini ve en ufak bir boşluğa fırsat vermediklerini, valiliğin böyle bir meslek olduğunu aktardı. Valilerin Türk yönetim sisteminin en seçkin bürokratları olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin en üst yöneticileri olarak valilerin görev ve sorumluluklarının da çok büyük olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Gül, valilere, "Sizler bulunduğunuz yerlerde sadece devletin varlığını, hukukunu, kanunları, nizamları gösteren ve bunun varlığını ispat eden kişiler değilsiniz. Sizler, aynı zamanda bulunduğunuz illerde devletin şefkatini, devletin sorumluluğunu ve devletin büyüklüğünü de gösteren kişilersiniz" diye seslendi.





’SU AKERKEN, HER İL TESTİSİNİ DOLDURSUN’



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül valilere, "Sizlerin liderliği bir ilin ileri gelenlerini eğer bir araya getirebiliyorsa, beraber çalışma, dayanışma ortamını oluşturabiliyorsa, orada çok başarılara imza atarsınız" dedi. Bu ortamın oluşmadığı, bir ahenk olmayan illerde çok gelişme olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, genel olarak bakıldığında Türkiye’nin, başka ülkelerle karşılaştırıldığında, ekonomik olarak çok iyi bir performans gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, valilere şöyle seslendi:



"Ülkemizdeki bu olumlu ortamda, su akarken, herkes, her il, testisini doldursun. Önemli meselelerinizi çözün. Önemli altyapı meselelerinizi halledin, memleketin önemli meseleleri ancak böyle çözülür. İlin meseleleri çözüldükçe, memleketin de bütün meseleleri çözülmüş olur. Bu açıdan özellikle iş dünyasına çok sahip çıkın. Devletin fonksiyonları değişti artık. yatırımlar onlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. İstihdam onlar vasıtasıyla gerçekleşiyor, dolayısıyla onları teşvik edin."



Valilere illerindeki organize sanayi bölgeleri ve sanayi alanları ile de çok yakından ilgilenmeleri çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Gül, bugünün en büyük meselesinin üretim ve istihdam olduğuna işaret etti.





’ÜLKEMİZİN FARKLILIKLARI ZENGİNLİĞİMİZDİR’



Türkiye’nin dünyanın önemli devletlerinden birisi ve bölgesinde itibarı çok yüksek bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, "Dolayısıyla böyle bir özgüven içinde hareket edilince, ülkemizin farklılıkları bizim zenginliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları bu ülkenin asıl vatandaşlarıdır ve hiç kimsenin kendisini öz yurdunda garip hissetmemesi gerekir" diye konuştu.



Valilerin devletin büyüklüğünü ve otoritesini gösterirken, şefkat ve kucaklayıcı yüzünü de göstereceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, tüm vatandaşların aidiyet duygularını güçlendirmenin de valilerin büyük sorumluluklarından birisi olduğunu sözlerine ekledi.





