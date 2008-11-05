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Politika

Gül: Sorunlar konuşarak çözülür

Son günlerde artan sokak eylemlerini yorumlayan Cumhurbaşkanı Gül "Gösteriler hiçbir şekilde tasvip edilemez. Herkesin dikkatli olması gerekir. Bunun karşısında hep beraber dururuz" dedi.

05 Kasım 2008 02:00

Son günlerde artan sokak eylemlerini yorumlayan Cumhurbaşkanı Gül "Gösteriler hiçbir şekilde tasvip edilemez. Herkesin dikkatli olması gerekir. Bunun karşısında hep beraber dururuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son zamanlarda meydana gelen sokak gösterileri ile ilgili olarak "Her zaman 'Türkiye'nin farklılıklarının, Türkiye'nin zenginliği' olduğunu belirttim. Eğer, bunlar bir ayrışma unsuru haline getirilirse, bu çok tehlikelidir ve bunun karşısında hep beraber dururuz'' dedi.

Kuzey-Güney Avrupa Forumu'nun 9. toplantısı için İzmir'e giden Gül, toplantıya ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gül, son günlerde bazı illerde yapılan kanunsuz gösteri ve eylemlerin "hiçbir şekilde tasvip edilemez'' olduğunu ifade ederek, "Hele hele çocukların, masum insanların bu işe müdahil edilmesi asla affedilmez. Herkesin dikkatli olması gerekir'' diye konuştu.

'Sorunlar konuşarak çözülür'

Gül, şunları kaydetti: "Önemli olan şey, çıkmaz sokaklara girmemektir. Herkesin çok büyük sorumluluğu vardır. Bu açıdan kanunsuz eylemler, davranışlar, polisle, askerle, jandarma ile karşı karşıya gelmek, izinsiz gösteriler yapmak kesinlikle tasvip edilemez. Sorunlarımız tabii ki var, bunları konuşarak, kendi aramızda tartışarak çözebiliriz. Bunun ortamı da Türkiye'de var. Herkes sorununu, meseleleri açıkça konuşabiliyor, bunlar parlamentoda, basında tartışılıyor, her türlü görüş ortaya atılıyor. Devlet de kanun ve nizamları uygulamak zorundadır. Vatandaşlarıma şu çağrıda bulunmak isterim ki kanunsuz eylemlere teşvik edenlere ve onun içinde olanlara kesinlikle sempatiyle bakmayın. Tasvip etmeyin. Farklı düşüncesi olanlar olabilir, bunlar konuşulabilir.''

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