-GÜL 'SİYASİ ÇABAYA' DAVET ETTİ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ''YSK'nın bazı bağımsız milletvekili adaylarının adaylıklarını iptal etmesiyle ortaya çıkan sorunun aşılması için herkesi yapıcı olmaya, her türlü hukuki ve siyasi çabayı harcamaya davet ettiğini'' bildirdi. Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, YSK'nın kararından sonra ortaya çıkan durumla ilgili değerlendirmesini aktardı. Ahmet Sever'in verdiği bilgiye göre Gül, seçimlerin tartışma ve polemik konusu yapılmamasının önemini vurguladı. Gül'ün, bu konuda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade ettiğini aktaran Sever, ''Sayın Cumhurbaşkanı herkesi, sorunun aşılması için yapıcı olmaya, her türlü hukuki ve siyasi çabayı harcamaya davet ediyor'' dedi. -DİYARBAKIR'DA ORTAK AÇIKLAMA- Diyarbakır'da 11 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin, 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarının iptaline ilişkin yaptıkları ortak basın açıklamasında, iptal kararının ''kabul edilemez'' olduğu belirtildi. Aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Eczacılar Odası, Ticaret Borsasının da yer aldığı sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak basın açıklamasını Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu okudu. Başkan Ebedinoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun 7'si Barış ve Demokrasi Partisi tarafından desteklenen aday olmak üzere toplam 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını seçilmelerine engel olacak mahkumiyetleri bulunduğu gerekçesiyle iptal ettiğini belirterek, bu nedenle söz konusu adayların seçimlere girişlerinin engellendiğini söyledi. YSK'nın kararının hukuki yönden doğru olup olmadığı tartışmasını hukukçulara bıraktıklarını bildiren Ebedinoğlu, kendilerine göre, YSK'nın kararının siyasi açıdan bir meşruiyete sahip olmadığını savundu. Ebedinoğlu, yüzde 10 seçim barajının varlığının demokratik temsili ve temsilde adaleti önemli ölçüde zedelediğini, buna bir de YSK'nın BDP tarafından desteklenen bağımsız adayların seçimlere girmesini engelleyen kararının eklenmesinin durumu daha vahim bir hale getirdiğini öne sürerek, şöyle konuştu: ''YSK'nın kararı bu tehlikeleri barındırmaktadır. Kurul bu kararıyla hem siyasi yollarla netice alabileceği düşüncesini zayıflatmış hem de seçmen iradesinin sandığa yansımasını imkansız kılmıştır. Siyasete duyulan güveni düşürdüğü siyaset alanını daralttığı demokratik siyasetin önünü tıkadığı ve siyasi istikrarı sabote ettiği için bu karar kabul edilemez bir karardır. Bu kararın seçimleri gölgelemesini istemiyoruz. Bu nedenle de başta Hükümet ve Anamuhalefet Partisi olmak üzere tüm Parlamentoyu görev davet ediyoruz.'' Basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri BDP İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Ali Aydın ile görüştü.