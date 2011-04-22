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Politika

GÜL SIRBİSTAN'DA ÜÇLÜ ZİRVE'YE KATILACAK ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 23:48

-GÜL SIRBİSTAN'DA ÜÇLÜ ZİRVE'YE KATILACAK ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü Balkan Zirvesi Toplantısı'nın ikincisine katılmak üzere 25-26 Nisan 2011 tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in ev sahipliğinde, 26 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek söz konusu zirveye Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Nebojsa Radmanoviç ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsiç ile Bakir İzetbegoviç'in katılacakları belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye, Balkanlarda kalıcı barış ve istikrar anlayışının hakim kılınması için, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine, iki ülke arasındaki güven ortamının tesis ve idamesine, başta anayasa olmak üzere reformların devamına ve bu dönüşüm sürecinde siyasi eşitliği haiz üç kurucu halkın birbirlerine yakınlaştırılmasına büyük önem atfetmektedir. Üçlü Balkan Zirvesi'nin İkinci Toplantısı, bu sürecin devamı yönündeki ortak iradenin en üst düzeyde bir kez daha sergilenmesine vesile olacaktır. Esasen Türkiye, tüm Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme arzularını samimiyetle desteklemektedir.'' Açıklamada, görüşmelerde, Balkanlarda kalıcı barış, huzur, istikrar ve refah için cumhurbaşkanlarının vizyon ve rehberliğinde atılabilecek ilave adımların ele alınacağı, ayrıca üç ülkeyi de ilgilendiren güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı belirtildi.

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