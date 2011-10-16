-Gül sınır birliklerini ziyaret etti ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt'i kapsayan gezisinin ikinci gününde askeri üs bölgelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Gül'ün, bölgedeki askerlere moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününe ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntülere Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer verildi. Gül'ün ziyaretlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük de eşlik etti. Gezisinin ilk gününde geceyi Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda geçiren Cumhurbaşkanı Gül, erken saatlerde Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığına geçti. Irak sınırına sıfır noktasında bulunan tugayda, ilk önce son gelişmeler ve tugay hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Sancak Verme Törenine katıldı. Sancak Verme Töreni'nin ardından başarılı personeli ödüllendiren Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Şırnak'a hareket etti. Şırnak Üs Bölgesinde Cumhurbaşkanı Gül'e sorumlu komutan tarafından birlik hakkında ve arazinin durumu ile ilgili bilgi verildi. Üste bulunan mevzileri gezen ve askerlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, üs bölgesinde görev yapan başarılı personele hediyeler verdi. Askerlere yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür ederek, ''Sizlerin fedakarlığıyla gurur duyuyoruz. Bütün milletimizin şükranlarını size ifade ediyorum'' diye konuştu. Askerlere verdiği hediyelerin sembolik olduğunu ifade eden Gül, ''Sadece sizin başarılarınızı, fedakarlığınızı ne kadar çok takdir ettiğimizin ufak işaretidir'' diye konuştu. Ardından Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, komutanlıkta verilen brifingin ardından başarılı personeli ödüllendirdi ve bölgedeki incelemelerini tamamladı. Üs bölgelerini ziyareti sırasında kamuflaj mont giyen Cumhurbaşkanı Gül'ü, üs bölgelerine taşıyan helikopterlere uçuş sırasında kobra helikopterleri eşlik etti, üs birliklerinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.