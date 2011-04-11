-GÜL, SINIF ARKADAŞLARIYLA HASRET GİDERDİ KAYSERİ (A.A) - 11.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de 1962 yılında mezun olduğu Gazipaşa İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek, sınıf arkadaşlarıyla görüştü. Okula gelişinde, öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Gül, 1. sınıfı okuduğu sınıfı ziyaret etti. Burada bazı sınıf arkadaşları ve Kayseri Lisesi'ndeki resim öğretmeni Nurşen Özdamar ile görüşen Cumhurbaşkanı Gül, eski günleri anarak hasret giderdi. O dönem oturduğu en öndeki sıraya oturarak, mezun olduğu döneme ait kayıt defterini inceleyen Gül, sınıf arkadaşları ile birlikte yer aldığı fotoğrafa bakarak, ''Bunu daha önce hiç görmemiştim'' dedi. Okul denince aklına ilk burasının geldiğini ifade eden Gül, ''Eski okullar, taş binalar daha güzeldi. Evimiz buraya yakındı. Şimdi buralar çok değişmiş. Rahmetli büyükbabam öğretmendi ve tayini İzmir'e çıktığı için sanırım 4. sınıfta bir dönem İzmir'de okumuştum. Dışişleri Bakanı olarak o okulu da ziyaret etmiştim. Bir dönem aradan sonra tekrar bu okula dönmüştüm. İnsan eskiyi her zaman farklı yad ediyor. Evlerimizin avlu dediğimiz büyük bahçeleri vardı, oralar bana futbol sahası gibi gelirdi'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün sınıf arkadaşlarından Musa Çapardağ, ''Abdullah Bey, önümde otururdu, ara sıra tavuk tüyüyle kendisine dokunarak şaka yapardım, nereden bileyim Cumhurbaşkanı olacağını. Kocaman bir çantası vardı'' dedi. Şaban Karlı da okulun arkasında eskiden mezarlık bulunduğunu söyleyerek, ''Oradan çocukken kelle (kafa tası) çıkarırdık'' diye espri yaptı. Gül'ün sınıf arkadaşlarından Servet Çetinkara da sınav olduktan sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün etrafında toplanarak değerlendirme yaptıklarını, Gül'ün çok yumuşak başlı ve çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi. Diğer arkadaşlarının ''Eskiden uzun boylular arkada otururdu ama Abdullah Bey çalışkan olduğu için önde oturuyordu'' deyince Cumhurbaşkanı Gül, ''Hayır, hepimiz eşitiz, o dönem öğrenciler arasında çok fark olmaz'' karşılığını verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata da Cumhurbaşkanı Gül'e üzerinde okul ve kendisinin fotoğrafının bulunduğu porselen tabak hediye etti. -''BANA 'GÖZLÜK' DİYE TAKILIRLARDI''- Sınıf arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra okulun başka bir sınıfını da ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Gözlüklü öğrencileri görünce kaç numara gözlük taktıklarını soran Gül, şunları söyledi: ''Sizin gibiyken bir dönem ben de gözlük takıyordum. Sanırım yarım numaraydı. Bana bazen 'gözlük' diye takılırlardı. Keşke ben de bunlar gibi olsam, ben de bir zamanlar bunlar gibiydim. Bunların hepsi çok büyük insanlar olacak. Ailelerine, vatana, millete ve insanlığa faydalı insanlar olacaklar. Çok çalışacaksınız. Öğretmenlerin ve ailelerinizin sözünü dinleyin.'' Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Gül, tüm öğrencilerin fotoğrafta çıkıp çıkmadığını tek tek kontrol etti. Cumhurbaşkanı Gül, okul ziyareti sırasında, ayrıca hayırseverler tarafından Nurettin Öztürk adına 32 derslikli ve Hasan Eser adına yaptırılacak 15 derslikli ilköğretim okullarının protokol imza törenine katıldı. Gül, okuldan ayrılırken dışarda bekleyen vatandaşların ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları ile uğurlandı.