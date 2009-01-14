Gül, sinemacılardan Oscar'lık filmler istedi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Çankaya Sofrası'da sinemacıları ağırladı ve "Türk sineması artık dünya çapında eserler vermeli. Bu topraklar buna müsait" dedi.



Sinemacıların, uluslararası başarılara imza atan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı örnek vermeleri üzerine Gül, "Yerli sinemada etkileyici bir artış var, ödül alan filmlere ciddi devlet katkısı da var" dedi.



Sinema yönetmenleri Erden Kıral, Yücel Çakmaklı, yapımcı Türker İnanoğlu, senarist Gani Müjde ve oyuncular Şener Şen, Lale Mansur ve Zuhal Olcay ile birlikte Köşk'e konuk olan yönetmen Sinan Çetin, cebinde getirdiği kravatı Köşk'ün tuvaletinde bağladı.



Çetin, "20 yıl sonra kendi ellerimle kravat bağladım. O kadar uzun sürmüş ki, Erden Kıral başıma bir şey geldi sanmış" dedi.



Samimi bir havada geçen ve 1 saat 45 dakika süren yemekten sonra konuklar izlenimlerini şöyle aktardı:



- Sinan Çetin: Cumhurbaşkanı Gül hoşgörülü, çok sivil ve gülümseyen bir insan. Yemekte Haliç'te farelerin dolaştığı alanın serbest sinema bölgesi olmasını ve sanatçılardan gelir vergisi alınmamasını önerdim. (Çetin'in önerisi üzerine Gül'ün Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen'e konuyla ilgilenmesi talimatını verdiği öğrenildi.)



- Gani Müjde: Güzel bir yemekti. Özellikle pirzola çok güzeldi. Sinemanın sorunlarını konuştuk. Konuşmalarımız ağırlıklı olarak yasalar ve korsanla mücadele hakkında oldu.



- Erden Kıral: Sayın Gül hepimizin biyografisini okumuş. Zaten sinemayla da ilgili olduğunu söyledi. Milli Talebe Birliği'nde sinema kulübü başkanlığı yapmış. Açıkçası içten bir buluşma oldu. Şener Şen esprileriyle bizleri güldürdü. Dünya çapında yönetmenler çıkardığımızı genç kuşak oyuncuların ne kadar başarılı olduklarını, iyi popüler filmlerin de Türkiye'de çekildiğini konuştuk.



- Zuhal Olcay: Bizi çok güzel ağırladılar. Yemeğe taksiyle gelen ve Gül'le esprili diyaloglar yaşadığı öğrenilen Şener Şen, davetten Köşk aracıyla ayrıldı.

