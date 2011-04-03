-GÜL, ŞİFRE İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YGS'deki ''gizli şifre'' iddialarıyla ilgili olarak, ''Başkandan (ÖSYM Başkanı Ali Demir) aldığım bilgiler beni tatmin etti. Öğrencilerimizin güvenle kendilerini ikinci sınava hazırlamaları gerekir'' dedi. Gül, Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun daveti üzerine Endonezya'ya gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin YGS'deki ''gizli şifre'' iddialarıyla ilgili sorularını yanıtladı. ÖSYM Başkanı Ali Demir'in, iddialarla ilgili yaptığı açıklamaların kendisini tatmin edip etmediğinin sorulması üzerine Gül, tartışmaları takip ettiğini, bugün ÖSYM Başkanı Ali Demir'i arayarak, kendisinden bilgi aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, şöyle devam etti: ''Bana verdiği bilgiler çerçevesi içerisinde, aslında bu basına verilen kopya tamamen ayrı hazırlanmış bir kopya. Esas bir ana kitapçık olduğunu, onun hiç kimseye verilmediğini, o ana kitapçıktan bütün öğrenciler için farklı şekilde hazırlanan kitapçıkların da yine hiç kimseye verilmediğini söyledi. Zaten bugün öğlen itibariyle herkesin sorusunu, kağıdını, cevabını internete koyduklarını söyledi. Dolayısıyla bu kadar açık, şeffaf bir şekilde ortaya çıktıklarını, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Daha önce biliyorsunuz, burayla ilgili birçok eleştiriler de vardı. Devlet Denetleme Kurulu da o zaman incelemişti, bu çerçeve içerisinde zaten bir rapor da vermişlerdi ama çok süratli bir şekilde kanunu çıktı, yeniden yapılandırıldı. Dolayısıyla Başkandan aldığım bilgiler beni tatmin etti. Öğrencilerimizin güvenle kendilerini ikinci sınava hazırlamaları gerekir.''