Gül, Sezer’in seçmediği kişiyi atadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hakim ve savcıları atama ve disiplin işlemlerini yürütmekle yetkili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliğine, 2007 yılında Tülay Tuğcu’dan boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliği için Köşk’e gönderilen listede ilk sırada yer almasına karşın 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in atamadığı Danıştay üyesi Suna Türkoğlu’nu getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden dün yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asil ve yedek üyelikleri için Danıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üçer aday arasından Danıştay üyesi Suna Türkoğlu’nu HSYK asil üyeliğine, Danıştay Üyesi Hatice Ceyda Kerman’ı da yedek üyeliğe seçmişlerdir” denildi.

Gül tarafından HSYK asil üyeliğine atanan Türkoğlu, Tülay Tuğcu’dan boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliği için 2007 yılında Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde 51 üyenin oyunu almıştı. Seçimlerde Danıştay üyesi Ayfer Özdemir ile Danıştay üyesi Zehra Ayla Perktaş da diğer iki aday olarak belirlenmişti.

Sezer, kendisine gönderilen listede ilk sırada yer almasına karşın Türkoğlu yerine Perktaş’ı 27 Haziran 2007’de Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atamıştı.



HSYK’da üç kadın

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün asıl üyeliğe Suna Türkoğlu’nu, yedek üyeliğe de Hatice Ceyda Kerman’ı atamasıyla HSYK’daki kadın üye sayısı üçe yükselmiş oldu. HSYK’da Anıl Genç de yedek üye görev yapıyordu.

Türkoğlu, 30 Kasım 1956’da Pazar’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977 yılında mezun olan Türkoğlu, 27 Mart 1978’de Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı.

14 Mayıs 1981’de Danıştay Tetkik Hakimi olan Türkoğlu, 22 Ocak 1993’te kıdemli Danıştay Tetkik Hakimi oldu. 19 Nisan 2002’de Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na atanan Türkoğlu, 16 Mart 2003’te Danıştay üyeliğine seçildi.



