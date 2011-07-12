-GÜL ŞEYTANCIK BELDESİNİ ZİYARET ETTİ ŞEYTANCIK (A.A) - 12.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Deliorman bölgesinde nüfusunun yüzde 80'ini Türklerin oluşturduğu Şeytancık bölgesinde halka hitap ederken, ''Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlık ile gönül bağlarımızı güçlendirmek için buradayız. Ziyaretim sizin için ne kadar değerliyse, benim için de o kadar değerli'' dedi. Cumhurbaşkanı gül, Şumnu kentindeki temas ve incelemelerinin ardından, beraberindeki heyetle yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Şeytancık beldesine geçti. Belde meydanında toplanan vatandaşların Türkiye ve Bulgaristan bayraklarıyla karşıladığı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, kalabalığa el sallayarak karşılık verdi. Şeytancık Belediye Başkanı Nurettin İsmailov, Cumhurbaşkanı Gül'ü ''Hoş geldiniz'' diyerek karşılarken, İsmailov'un eşi de Hayrünnisa Gül'e bir buket gül sundu. Meydana yaptırılan efsanevi güreşçi Koca Yusuf'un heykelinin açılış töreninde Türk kökenli çocuklar, ''Hayat Bayram Olsa'' şarkısını söyledi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, alanda toplananlara, ''Sevgili soydaşlarım'' diye hitap etti. Bulgaristan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, Şeytancık'ı ziyaret etmenin de heyecanını yaşadıklarını söyledi. Sofya'daki temaslarının yararlı geçtiğini anlatan Gül, şöyle devam etti: ''Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerini komşuluğa yakışır şekilde güçlendirmek için irademizi ortaya koyduk. Dostluğumuzu pekiştirmek için ne gerekiyorsa yapmayı kararlaştırdık. Bugün de Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlık gönül bağlarımızı güçlendirmek için buradayız. Ziyaretim sizin için ne kadar değerliyse, benim için de o kadar değerli. Buralardan çok yiğit, alim ve fazıl insanlar yetişti ama bugünkü dünya düzeni içinde ayrı ülkelerdeyiz. Burada mutlu olmanız, Bulgaristan'ın refahı için çaba göstermeniz, bizi de mutlu edecektir. Sizi iki ülke arasında köprü olarak görüyoruz. Sizler, Türk-Bulgar dostluğunun anahtarısınız.'' Cumhurbaşkanı Gül, törende ''Cihan Pehlivanı'' olarak tanımladığı Koca Yusuf'un ''Türk'ün kuvvetinin sembolü'' olduğunu ifade etti. Koca Yusuf'un heykelinin memleketinde dikilmesinden de memnun olduklarını aktaran Gül, heykelin açılmasında emeği geçenleri kutladı. Gül, konuşmasının ardından, beraberindeki milletvekilleri ve yerel yöneticilerle birlikte üstü kumaşla örtülen heykelin üzerindeki kurdeleyi keserek açılışını gerçekleştirdi. Şeytancık Belediye Başkanı İsmailov da Koca Yusuf'un yaşamını anlattıktan sonra Gül'ün ziyaretiyle ilgili düşüncelerini ''Ziyaretinizin hatırası burada unutulmayacak'' sözleriyle ifade etti.