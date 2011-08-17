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Politika

Gül, Şerif Ahmed ile görüştü İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 14:53

-Gül, Şerif Ahmed ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de Somali ve Afrika'ya yardım kampanyalarında 150 milyon dolar toplandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed ve beraberindeki heyetle Tarabya Köşkü'nde bir araya geldi.  Basın mensuplarının kısa süre görüntü almasına izin verilen görüşme sırasında konuşan Gül, konuklarını ''Hoş geldiniz'' diyerek selamladı ve kendilerini bir kez daha Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin Somali ve Afrika'nın karşı karşıya kaldığı büyük felaketle ilgili İslam İşbirliği Teşkilatının İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla gerçekleştiğini anımsatan Gül, ''Toplantı, birçok ülkenin temsilcileri ve bakanlarının katılımıyla gerçekleşecek. İnanıyorum ki, alınan kararlarla yaşanan acılar İslam dünyasının katkılarıyla azaltılacak'' dedi.  Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de yardım kampanyaları başlatıldığını belirterek, bugüne kadar 150 milyon dolar nakit yardım toplandığını bildirdi.

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