Gül, şehir hastaneleri kanununa onay verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "9 yıllık hayalim" dediği şehir hastanelerinin kurulmasına imkan sağlayan yasayı onayladı. Kamu ile özel sektörün işbirliğine dayalı model ile sağlık tesisi yaptırılmasını öngören yasa, yarın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi. Yasa tasarısının Meclis'te kabul edilmesinin ardından bazı AKP milletvekilleri twitter hesaplarında, Başbakan Erdoğan'ın yasanın çıkmasını ısrarla istediğini yazmışlardı. Gül'ün onaylamasının ardından yasa, yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece, yarından itibaren Erdoğan'ın 9 yıllık hayalinin gerçekleşmesi, yani şehir hastanelerinin kurulması için süreç başlayacak.

Yasa ne getiriyor?

Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca yapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön fizibilite raporu ve belirlenecek standartlar çerçevesinde Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, 30 yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmesi suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması ve bu projeler için alınacak danışmanlık, araştırma ve geliştirme hizmetleriyle ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Kanuna göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Maliye Bakanlığı tarafından yükleniciye bedelsiz olarak tesis edilecek Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde, sözleşmede belirlenecek bedel karşılığında tesis yaptırabilecek. Yapım işlerine ilişkin ön fizibilite raporu ile belgeler, Sağlık Bakanı'nın imzasıyla Yüksek Planlama Kurulu'nun onayına sunulacak. Yapım işlerinin ihalesi, Yüksek Planlama Kurulu'ndan yetkilendirme kararı alındıktan sonra gerçekleştirilecek. Hastane yerleşkeleri, sağlık tesisi ve ticari hizmet alanlarından oluşacak. Bakanlık, kullanımında olan tesislerin yenilenmesi işlerini, tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması, ticari hizmet alanlarının işletilmesi ya da bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırabilecek. Bakanlık merkez teşkilatında ilgili birimin, Bakanlık onayıyla taşra birimlerince yapılmasına karar verilen işlerde ise ilgili taşra biriminin en üst yöneticisi ihale yetkilisi olacak.

