-Gül, Schmitt'i resmi törenle karşıladı ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Törende, Türkiye ve Macaristan milli marşlarının 21 pare top atışı eşliğinde çalınmasının ardından, Schmitt Onur Kıtası'nı ''Merhaba Asker'' diyerek selamladı. Her iki Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nün Büyük Şeref Kapısı önünde eşleriyle gazetecilere poz verdi. Törene TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Valisi Alaaddin Yüksel de katıldı. Törenin ardından baş başa görüşmeye geçen Gül ve Schmitt heyetler arası görüşmelere başkanlık edecekler ve ortak basın toplantısı düzenleyecekler.