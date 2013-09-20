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Politika

Gül: Türkiye, Suriye'de savaş istemiyor

Gül: Türkiye'nin herhangi bir savaş arzusu yok. Suriye'de devam eden katliamın en kısa sürede durdurulmasını telep etmektedir

20 Eylül 2013 15:02

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye ile ilgili "Türkiye sorunun savaşsız halledilmesini isteyen bir ülke, savaş arzusu yok" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler 68. Genel Kurulu genel görüşmeleri dolayısıyla New York'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Suriye ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Gül, "Türkiye sorunun savaşsız halledilmesini isteyen bir ülke. Savaşı kimse arzu etmez ama savaşa hazır olmazsanız da yanlışların yapılmasını önleyemezsiniz. Türkiye'nin herhangi bir savaş arzusu yok. Suriye'de devam eden katliamın en kısa sürede durdurulmasını telep etmektedir ve uluslararası camianın çok güçlü bir kararlılık göstermesini istemektedir."

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