Gül: Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım konusunda benim düşüncem önemli olacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "Oturup arkadaşlarımla konuşacağım. Başta Başbakanımız olmak üzere. Şahsımla ilgili konularda benim ne söyleyeceğim önemli olacak" dedi.

Gül, Çankaya Köşkü'nde Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile ortak basın toplantısı düzenledi. Kenya Cumhurbaşkanı, kendisine sorulan "Türk okulları hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu; "Türk okullarını takdir ediyor ve destekliyoruz." şeklinde cevapladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Kenya Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki birçok konuda anlaşmalar yaptıklarını, Kenya'nın 45 milyon nüfusu ile önemli bir pazara sahip olduğunu söyledi. Gül, Kenya'nın madencilik, enerji ve birçok konularına büyük önem verdiklerini, bununla birlikte güvenlik konularına da değindiklerini söyledi.

Gül, Avrupa Birliği ile Doğu Afrika ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmaları gibi Türkiye'nin de benzer anlaşmalar için adımlar atılmasından yana olduğunu söyledi.

Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta, Cumhurbaşkanı Gül'ün ilk kez 2009 yılında Kenya'ya geldiğini, bu ziyaretle ikili ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi. İki ülke arasındaki bağların 16. yüzyıla dayandığını anlatan Kenyatta, Türkiye'ye gelmekteki maksadınını Türkiye Cumhuriyeti devleti ile farklı anlaşmalar vasıtasıyla daha kolaylaştırıcı bir ortam yaratmak, karşılıklı piyasalara erişimi artırmak ve özel sektör yatırımlarını artırmaktır.