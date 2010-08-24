-GÜL SARIYER-ÇAYIRBAŞI TÜNEL İNŞAATINI GEZDİ İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sarıyer-Çayırbaşı karayolu tüneline ilişkin olarak, ''Tüm bunlar, Türk müteahhitlerinin, mühendislerinin, teknisyenlerinin yaptığı büyük projeler. Türk müteahhitlerinin Türkiye dışında yaptıkları büyük proje ve altyapı projeleri artık Türkiye'de de gerçekleştiriliyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Sarıyer-Çayırbaşı karayolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Gül, tünelin Sarıyer Çırçırsuyu mevkisindeki girişinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından karşılandı. Topbaş, ''İstanbul'da 7 Tepe 7 Tünel'' projesi kapsamında yapılan tünellerin haritası üzerinde Cumhurbaşkanı Gül'e bilgi verdi. İstanbul'un en büyük probleminin ulaşım olduğunu belirten Topbaş, kent ulaşımını rahatlatmak için bugüne kadar 16 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Topbaş, İstanbul'a 405 kilometre yeni ham yol yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Sayın Sözen döneminde İstanbul'un nüfusu 7 milyon, araç sayısı üçte bir. Tek-çift plaka konuşuluyordu. Şimdi İstanbul'da iki kat nüfus, üç kat araba ama tek-çift plaka konuşulmuyor. 2004 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalarla araçların trafikte kalma sürelerini 10,5 dakika azalttık. İstanbul'da her yerde yol açmak mümkün değil. Bunun için tüneller yapmayı tercih ettik. Kağıthane-Piyalepaşa, Bomonti-Dolmabahçe tünellerini hizmete açtık.'' Topbaş, Sarıyer'in trafiğinin özellikle yaz aylarında arttığı için bu tünelin inşa edildiğini ifade ederek, tünelin gidiş-geliş toplam 4 kilometre olduğunu belirtti. Çayırbaşı'ndan Derbent, Armutlu, Ayazağa, Akatlar, Zincirlikuyu, Fulya, Dolmabahçe'ye tünellerle bağlanılacağını, Eyüp tünelinin inşa edileceğini dile getiren Topbaş, tüm tüneller tamamlandığında vatandaşların Taksim, Dolmabahçe ve Beşiktaş'tan Atatürk Havalimanına 17 dakikada ulaşacağını kaydetti. Yeni bir projeye başlayarak yeraltı otoparkları inşa edeceklerini bildiren Topbaş, trafiğin sıkıntılı olduğu yerlerde yapılacak bu otoparkların ulaşımı rahatlatacağını aktardı. Topbaş, 200 milyon liraya mal olacak Sarıyer-Çayırbaşı tünelini Nisan 2011'de açmayı planladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha sonra tünel inşaatında çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gül, ardından Topbaş'ın kullandığı araca binerek tünelden geçti. Tünelin Çayırbaşı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, İstanbul'un ulaşım probleminin de çok büyük olduğunu, bununla ilgili çok önemli yatırımlar yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: ''Hepimiz toprak üzerinde seyahat edince metro, tüneller, Marmaray çok fark edilmiyor. Bunlar İstanbul'a kazandırılan çok büyük hizmetler. Bunlar İstanbul'da nesilden nesile aktarılacaktır. Bunların bazıları sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet ediyor. Marmaray tamamlanınca tarihi İpekyolu Çin'i İngiltere'ye bağlayacak.'' Cumhurbaşkanı Gül, tünelin kaba inşaatının bittiğini, artık elektronik ve mekanik düzenlemelerin yapılacağını ifade ederek, tünelin bir an önce İstanbul halkının hizmetine sunulmasını arzu ettiğini belirtti.