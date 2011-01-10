-GÜL, ŞAHİN VE ERDOĞAN, NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Diyarbakır milletvekili İhsan Arslan'ın oğlunun nikah şahitliğini yaptı. Sheraton Otel'deki nikaha Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, Devlet Bakanları Egemen Bağış, Selma Aliye Kavaf, Hayati Yazıcı, Zafer Çağlayan, Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Demokratik Toplum Kongresi Başkanı Ahmet Türk ile çok sayıda davetli katıldı. Mahmut Arslan ile Elif Üncü çiftinin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Çiftin nikah şahitliğini, Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin ve Başbakan Erdoğan yaptı. Çiftin evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Gül'ün verdiği, Başbakan Erdoğan'ın üç çocuk temennisinde bulunduğu öğrenildi.