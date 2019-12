Gül: Rusya ziyareti yeni sayfa açacak

Medvedev: yeni bir adım

Türk TIR'ları için heyet

Gül, devlet ziyareti çerçevesinde geldiği Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile görüştü. Görüşmenin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya doğru ilerlemesi, dostluk ve çok boyutlu ortaklığın daha da derinleştirilmesine ilişkin "ortak deklarasyon" imzalandı.İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Gül, Rusya'ya gelişlerinden itibaren kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.Bu vesileyle Medvedev'in şahsında Rus halkına Türk halkının sevgilerini ve muhabbetlerini ilettiğini ifade eden Gül, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerinin çok açık, samimi ve güçlü şekilde cereyan ettiğini ve çok faydalı olduğunu bildirdi.Gül, ilişkilerinin zaten çok boyutlu şekilde birçok alanda devam ettiğine dikkati çekerek, imzaladıkları deklarasyona bakıldığında görüleceği gibi, birçok alanda bu ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınması için karar verdiklerini, siyasi iradelerini ortaya koyduklarını belirtti.Türkiye-Rusya ilişkilerinin 500 yılı aşan köklü tarihi geçmişe dayandığını söyleyen Gül, bölgenin iki önemli ülkesi olarak barışa, istikrara, dostluğa ve karşılıklı işbirliğine çok önem verdiklerini kaydetti.Gül, bunun neticesinde ticaretlerinin 30 milyar doları aştığını, bu rakamın, karşılaştıkları bazı problemleri de iyi niyetleriyle çözerek çok daha ileri düzeye, 40-50 milyar dolarlara çıkarılacağına inandığını, bu potansiyelin olduğunu söyledi.İş adamlarının karşılıklı yatırımlarını desteklediklerini ve onlara her türlü kolaylığı karşılıklı olarak gösterdiklerini belirten Gül, burada da önemli rakamlara ulaşıldığını aktardı.Gül, her yıl Rusya'dan 3 milyona yakın turistin Türkiye'yi tercih etmesinden büyük gurur ve mutluluk duyduklarını kaydederek, "Eminim Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Bu sayının artmasından daima sevineceğiz" dediMedvedev'in açıklamasında bahsettiği bölgesel ve uluslararası meseleleri de gözden geçirdiklerini bildiren Gül, bu konularda iki ülkenin benzer görüşlerinin olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.Gül, bu ziyaretinin bir devlet ziyareti çerçevesinde olduğunu hatırlatarak, "İnanıyorum ki bu ziyaretim ülkelerimiz arasında yeni bir sayfa açacaktır" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Gül, Medvedev ve eşini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.Rusya Devlet Başkanı Medvedev sözlerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmenin "başarılı" geçtiğini söyleyerek başladı. İki ülke arasında çok boyutlu bir işbirliği olduğunu kaydeden Medvedev, imzalanan ortak deklarasyonun sadece siyasi ilişkileri değil, ticari ve insani ilişkileri geliştirmekte de "yeni bir adım" olduğunu bildirdi.İki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Medvedev, ticaret hacminin 32 milyar dolara ulaştığını ve bunun son derece önemli bir başarı olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı, ticaret hacmi konusundaki hedefin aşılmış olmasının memnuniyet verici olduğunu, 10 yılda ticaret hacminin 35 kat arttığını ve bunun "büyük bir başarı olduğunu" kaydetti.Karşılıklı yatırımların teşvik edilmesinin önemine dikkati çeken Medvedev, Türkiye ile Rusya arasında enerji projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda bir tecrübenin mevcut olduğunu belirtti. Medvedev bu tecrübe çerçevesinde, elektrik ve atom enerjisi alanlarında işbirliğini geliştirmeyi istediklerini kaydetti.Medvedev, hem ikili ve hem de heyetler arası görüşmelerde, iki ülke ilişkilerini ve aşılması gereken sorunları ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını, böylece Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere "yeni bir ivme" kazandırma konusunu değerlendirdiklerini bildirdi.Bölgeler arasındaki işbirliğini, ayrıca kültürel ve insani ilişkilerin geliştirilmesi konularını da görüşmede ele aldıklarını ifade eden Medvedev, özellikle turizm alanındaki işbirliğine dikkati çekti ve her yıl 2,5 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, görüşmede uluslararası ve bölgesel konular ile uluslararası terörizm gibi konuları da değerlendirdiklerini belirterek, "Bu konularda ortak işbirliği imkanımız bulunmaktadır" dedi.Kafkasya'da ve Karadeniz'de güvenlik konusunda neler yapılabileceğinin de ele aldıklarını ifade eden Medvedev, Türkiye'nin önerisi olan Kafkasya İstikrar ve İşbirliği platformu konusunda da "samimi bir görüş alışverişinde bulunduklarını" kaydetti.Kafkasya'da geçen sene Ağustos ayında ortaya çıkan krizi anımsatan Medvedev, Kafkasya'da yaşananların bölge ülkelerinin dışarıdan müdahale olmaksızın sorunları çözebilme yeteneğini gösterdiğini kaydetti.Görüşmelerde Orta Doğu konusunu da ele aldıklarını bildiren Medvedev, "Ele aldığımız birçok konuda görüş birliğimiz olduğunu memnuniyetle gördük" dedi.Rusya Devlet Başkanı Medvedev konuşmasının sonunda ise Cumhurbaşkanı Gül'e "kapsamlı diyalog" için teşekkür ederek, Gül'le Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliğini daha da ileriye götürme konusundaki görüşleri paylaşma fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.Bu arada edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, Medvedev ile görüşmesinde, Türk TIR'larının Rus gümrüklerinde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, sorunun çözülmesini istedi.Medvedev ise bu uygulamanın sadece Türkiye'ye yönelik değil, genel bir uygulama olduğunu, ancak bu durum Türk TIR'larına önemli boyutta bir sorun teşkil ediyorsa, iki ülke arasında oluşturulabilecek teknik bir heyet tarafından çözülebileceğini söyledi.Heyetin derhal oluşturularak, konuyla ilgili görüşmelere hemen başlanması talimatı verildiği öğrenildi.Görüşmede ayrıca iki ülke arasında enerji ve nükleer santral alanında işbirliği konuları geniş bir şekilde ele alındı.