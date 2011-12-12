-Gül: Romanya ile bölgesel barışa katkı sağlıyoruz ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluğun temellerinin, ortak tarihe, kültür ve değerlere dayandığını belirterek, ''Ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar sadece ülkelerimizin yararına değil, aynı zamanda bölgesel barış, huzur, istikrar ve refahın pekiştirilmesine de katkı sağlamaktadır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi. Yemeğe Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aralarında Ferit Şahenk'in de bulunduğu iş adamları, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluğun temelleri ortak tarihimize, kültür ve değerlerimize dayanmaktadır. Türkçe ve Romence'de yer alan 2 binden fazla müşterek kelime, dostluk ve işbirliğimize güç katmaktadır. Bugün de ilişkilerimizi, bu güçlü tarihi ve beşeri temeller üzerine bina ediyoruz. Geçen ay Bükreş ve Köstence'de açılan Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri'nin, ilişkilerimizin beşeri ve kültürel boyutunu daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Türkiye ve Romanya sadece ikili düzeyde değil, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz Sinerjisi gibi bölgesel yapılanmalar ile NATO şemsiyesi altında da yakın işbirliği sergilemektedir. Bu çerçevede, Romanya'nın NATO üyeliğini bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacağı anlayışıyla vaktiyle kuvvetle desteklemiştik. Romanya da ülkemizin AB üyelik sürecine güçlü ve koşulsuz desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar sadece ülkelerimizin yararına değil, aynı zamanda bölgesel barış, huzur, istikrar ve refahın pekiştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Şüphesiz, ziyaretiniz vesilesiyle imzalanan Stratejik Ortaklık Belgesi, uzun vadeli işbirliğimiz açısından daha da sağlam bir zemin oluşturacaktır.'' -Basescu'nun konuşması- Romanya Devlet Başkanı Traian Basescu da yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu sevinci dile getirdi. Van'da meydana gelen depremi hatırlatan ve üzüntüsünü dile getiren Basescu, depremzedeler için hem Avrupa merkezli kuruluşlar aracılığıyla hem de Romanya adına insani yardımlar gönderdiklerini belirtti. Basescu, ''Depremden etkilenenlere yönelik dayanışmamızı yinelemek isterim'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül ile imzaladıkları Stratejik Ortaklık Belgesi'ne değinen Basescu, bu şekilde tarihi bir adım atıldığını, karşılıklı çıkar alanlarındaki işbirliğinin derinleştirileceğini söyledi. Romanya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini açık bir şekilde desteklediğini yineleyen Basescu, ''Yalnızca geçmişi ve tarihiyle değil, Avrupa'nın siyasi kaderini, ekonomisini, kültürünü ve güvenliğini inşa etme hususunda üstlenmiş olduğu mevcut ve gelecekte oynayacağı rol ile Türkiye'nin, günümüz Avrupa'sının bir parçası olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu. Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yaptığı reformları memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Basescu, bu çalışmaların Türkiye'nin etkileyici ilerlemesinin devamı için itici güç olacağını vurguladı.