Gül, Rembrandt sergisini gezdi

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı dolayısıyla hazırlanan “Rembrandt ve Çağdaşları-Hollanda Sanatının Altın Çağı” sergisini gezdi.



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Cumhurbaşkanı Gül'ü Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ne gelişi sırasında kapıda karşıladı. Yarın ziyarete açılacak olan ve Hollanda resminin önde gelen 59 sanatçısına ait 73 tablo, 19 desen ve 18 objenin sanatseverlerle buluştuğu sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'e AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da eşlik etti.

Rembrandt ve Çağdaşları Boğaz'da

Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı dolayısıyla hazırlanan “Rembrandt ve Çağdaşları-Hollanda Sanatının Altın Çağı” sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) açıldı.

Serginin tanıtımı dolayısıyla SSM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Müze Müdürü Nazan Ölçer, serginin Hollanda sanatına dair Türkiye'de düzenlenen ilk kapsamlı sergi olma özelliğini taşıdığını söyledi.



Sergiyle, Hollanda resim sanatının Avrupa resim sanatına getirdiği yeniliği, ışığı kullanımdaki ustalığını, dönemin atmosferini ve sanata yansımasını geniş bir çerçevede ele aldıklarını dile getiren Ölçer, “17. yüzyılda denizaşırı ticaretin getirdiği refahla, bilim ve sanat dallarında Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelen Hollanda toplumuna, kent ve kırsal kesimdeki yaşama, usta ressamların gözünden bakıyoruz. Denizaşırı ticaretin sanatçıları nasıl beslediğini, sanattaki izlerini takip ediyoruz” dedi.

Rijkmuseum Koleksiyonlar Müdürü Taco Dibbits de, dünyanın önemli eserlerine ev sahipliği yapan müzelerinin koleksiyonunda bulunan eserlerin Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Serginin bir başka özelliğinin de eserlerin kendisi kadar Osmanlı dönemiyle kurduğu diyalog ve her iki ülkedeki sanat ortamını karşılıklı olarak ele alması olduğunu ifade eden Dibbits, serginin iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin, kültürel ve sanatsal anlamda da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Rembrandt'a ait 10 eserin bulunduğu sergide ayrıca dönemin en büyük isimleri arasında gösterilen Johannes Vermeer'in “Aşk Mektubu” adlı eseri de yer alıyor. Frans Hals, Jan Steen ve Jacob van Ruisdael gibi pek çok ismin eserlerini görücüye çıkaracak olan sergi, 10 Haziran'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek



