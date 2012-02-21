T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gül, Rembrandt sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Rembrandt ve Çağdaşları-Hollanda Sanatının Altın Çağı” sergisini gezdi.

21 Şubat 2012 03:19

 

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı dolayısıyla hazırlanan “Rembrandt ve Çağdaşları-Hollanda Sanatının Altın Çağı” sergisini gezdi.


Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Cumhurbaşkanı Gül'ü Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'ne gelişi sırasında kapıda karşıladı. Yarın ziyarete açılacak olan ve Hollanda resminin önde gelen 59 sanatçısına ait 73 tablo, 19 desen ve 18 objenin sanatseverlerle buluştuğu sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'e AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da eşlik etti.

 

Rembrandt ve Çağdaşları Boğaz'da

 

Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı dolayısıyla hazırlanan “Rembrandt ve Çağdaşları-Hollanda Sanatının Altın Çağı” sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) açıldı.

 

Serginin tanıtımı dolayısıyla SSM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Müze Müdürü Nazan Ölçer, serginin Hollanda sanatına dair Türkiye'de düzenlenen ilk kapsamlı sergi olma özelliğini taşıdığını söyledi.


Sergiyle, Hollanda resim sanatının Avrupa resim sanatına getirdiği yeniliği, ışığı kullanımdaki ustalığını, dönemin atmosferini ve sanata yansımasını geniş bir çerçevede ele aldıklarını dile getiren Ölçer, “17. yüzyılda denizaşırı ticaretin getirdiği refahla, bilim ve sanat dallarında Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline gelen Hollanda toplumuna, kent ve kırsal kesimdeki yaşama, usta ressamların gözünden bakıyoruz. Denizaşırı ticaretin sanatçıları nasıl beslediğini, sanattaki izlerini takip ediyoruz” dedi.

Rijkmuseum Koleksiyonlar Müdürü Taco Dibbits de, dünyanın önemli eserlerine ev sahipliği yapan müzelerinin koleksiyonunda bulunan eserlerin Türkiye'de ilk kez sanatseverlerle buluşmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Serginin bir başka özelliğinin de eserlerin kendisi kadar Osmanlı dönemiyle kurduğu diyalog ve her iki ülkedeki sanat ortamını karşılıklı olarak ele alması olduğunu ifade eden Dibbits, serginin iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin, kültürel ve sanatsal anlamda da güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Rembrandt'a ait 10 eserin bulunduğu sergide ayrıca dönemin en büyük isimleri arasında gösterilen Johannes Vermeer'in “Aşk Mektubu” adlı eseri de yer alıyor. Frans Hals, Jan Steen ve Jacob van Ruisdael gibi pek çok ismin eserlerini görücüye çıkaracak olan sergi, 10 Haziran'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek


 

ETİKETLER

RembrandtCumhurbaşkanı Abdullah GülSergiSabancıEgemen Bağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24