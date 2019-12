-GÜL: ''RAPORDA YANLIŞ DEĞERLENDİRMELER VAR'' ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen raporda, Türkiye'de gerçekleştirilen köklü reformlar ve ekonomideki gelişmelere yer verildiğini belirterek, ''Bunun yanında, herhalde bilgi noksanlığından kaynaklanan bazı yanlış değerlendirmelerin olduğunu da görüyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Denizli ziyareti çerçevesinde Vali Yavuz Erkmen'in makamında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami ile ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Gül, depremle ilgili gelişmeleri takip ettiklerini, kendisinin de bu gelişmelerle ilgili olarak anında bilgilendirildiğini söyledi. Japonya'da önceki gün de bir depremin meydanı geldiğini hatırlatan Gül, o depremde büyük bir zayiatın olmadığını, bu depremin tsunami nedeniyle büyük tehlike doğurduğunu ifade etti. ''Japon yetkililerin resmi açıklamaları yok, bize ulaşan en azından... Ümit ederiz ki büyük can kaybı olmaz, büyük zarar olmaz'' diye konuşan Cumhurbaşkanı Gül, ''Japonya'daki kayıp ne kadar büyük onu bilemiyoruz ama herkese, tabii ki Japon halkına üzüntülerimizi bildiririm. Tabii afetin acısını bilen bir ülke olarak biz daima bu tip durumlarda ihtiyaç olduğunda karşılıklı yardımlaşmaya da önem veririz diye konuştu. Türkiye'nin de deprem bölgesi üzerinde olduğunu anımsatan Gül, şöyle konuştu: ''Biz de zaman zaman çok şiddetli, büyük depremlerle karşı karşıya olduk. Önemli olan bunlardan ders almaktır, ders çıkarmaktır ve her an hazırlıklı olmaktır. Doğal afetlerin ne zaman geleceğini hiç kimse tahmin edemez. Tahmin etse bile çok kısa süre içerisinde ancak bunu görür ve hiçbir tedbir alma imkanı olmaz. Onun için daima hazırlıklı olmamız gerekir. Marmara depreminin acılarını hala yaşıyoruz. O bakımdan daima yetkililerin dikkatini çekmişimdir. İstanbul'da bu vesileyle ziyaretler yapıp belediye ve vilayetten de bilgiler almışımdır. Tabii ki Türkiye'de önemli hazırlıklar da yapılıyor. Yollar, köprüler ve binalar güçlendiriliyor. Ama bütün kamu binalarımızın güçlendirilmesi yetmez. Aynı şekilde bütün konutların da güçlendirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Unutmayalım ki bölgemiz tabii afetlerin olduğu bölgedir. Başta deprem olmak üzere sellerin de tarih boyunca nasıl Türkiye'yi vurduğunu biliriz, o bakımdan hazırlıklı olmak gerekmektedir.'' -AP RAPORU- Gül, bir başka gazetecinin Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla ilgili görüşlerini sorması üzerine şunları kaydetti: ''Rapor okunduğunda Türkiye ile ilgili özellikle köklü reformların da yapıldığını söylüyor. Yargıda köklü reformların yapıldığını, Anayasa değişikliğinin önemli olduğunu, Türk ekonomisinin nasıl ileri gittiğini bunları da söylüyor. Bunun yanında, herhalde bilgi noksanlığından kaynaklanan bazı yanlış değerlendirmelerin olduğunu da görüyoruz.''