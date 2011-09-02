-Gül: Rapor bizim için yok hükmünde İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Soruşturma Komisyonunun İsrail'in Mavi Marmara gemisi saldırısına ilişkin hazırladığı Palmer raporu hakkında ''Rapor, açıkçası bizim için yok hükmündedir'' dedi. Gül, cuma namazını kıldığı Tarabya Merkez Camisi'nden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. BM'nin Mavi Marmara gemisi saldırısına ilişkin raporuyla ilgili bir soru üzerine Gül, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaların, Türkiye devletinin pozisyonu olduğunu söyledi. Gül, şunları kaydetti: ''Aslında bu açıklamalar ve bu tedbirler daha erken alınacaktı ama müttefik ülkelerin iyi niyetli gayretlerine fırsat vermek için bugün beklenmiştir. Şu an olayların unutulmadığını ve vatandaşlarımızın hak ve hukukunun sonuna kadar korunacağını göstermek açısından devletimizin kararlılığını bazıları belki anlayamamışlardı. Şu anda alınan tedbirler bunun ilk aşamasıdır. Olayların seyrine göre, İsrail'in davranışına göre daha ileride alınacak başka tedbirler de söz konusu olabilir.'' -''Kendi halkına da yük olan bir hükümet''- İsrail hükümetinin kendi halkına da aslında yük olan bir hükümet olduğunu belirten Gül, ''Hiçbir güvenilirliği de söz konusu değildir. Ortadoğu'da olup bitenleri belki de en iyi şekilde tahlil etmesi gereken İsrail hükümeti iken tamamen strateji yoksunu bir durumdadır. Türkiye, bu bölgenin en güçlü ülkesi olarak sadece kendi hak ve hukukunu değil, tüm mazlumların da hak ve hukukunu korumakta elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir. Uluslararası camianın da bunu bilmesi gerekmektedir. Türkiye, barış ve istikrar peşindedir. Barış ve istikrarın sağlanması için de İsrail'in atması gereken adımlar vardır bölgede. Ümit ederiz ki bunları kendileri fark etmiyorsa onların müttefikleri onlara fark ettirecek şekilde anlatırlar'' diye konuştu. Gül, ''Raporda bir özür tavsiyesi yok, Türkiye'nin beklentilerin aksine. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soru üzerine de ''Rapor, açıkçası bizim için yok hükmündedir'' dedi.