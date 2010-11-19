-GÜL PORTEKİZ'DE LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak ANA ile Portekiz'in başkenti Lizbon'a geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ü Lizbon Havaalanında Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Ali Kaya Savut karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül'ü karşılamak için düzenlenen resmi törende, Portekiz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Lizbon'a geldi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılan liderlerin gelişi nedeniyle Lizbon Havaalanında yoğunluk yaşandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaklaşık 1 saat ANA uçağında bekledi.