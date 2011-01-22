-GÜL PAZARTESİ STRAZBURG'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 2011 Genel Kurulu'nun Kış Oturumu'na katılmak ve Genel Kurul'a hitap etmek üzere 24-26 Ocakta Strazburg'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün, AKPM 2011 Genel Kurulu'nun Kış Oturumu'na konuk Devlet Başkanı sıfatıyla katılmak ve 25 Ocakta Genel Kurul'a hitap etmek üzere 24 Ocakta Strazburg'a gidecek. Gül'ün Genel Kurul'a hitabı sonrasında parlamenterlerin sorularını yanıtlaması öngörülüyor. Açıklamada, kurulduğu 1949 yılından bu yana insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini koruma ve güçlendirmeyi hedefleyen Avrupa Konseyi'nin, Avrupa kimliğinin oluşmasına önemli katkılarda bulunduğu ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Avrupa Konseyi'nin danışma organı statüsüne sahip, Avrupa coğrafyasını en geniş şekliyle temsil eden demokrasi platformu özelliği taşıyan AKPM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün ayrıca ''1949-2010 Yıllarında Avrupa Konseyi'nde Türkiye'' başlıklı fotoğraf sergisinin AKPM'de açılışını yapacağı, Türk vatandaşları ve bölgedeki Türk dernek temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirilen açıklamada, ''Türkiye'nin 11 Mayıs 2011'e kadar devam edecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı'na denk gelen AKPM Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Gül'ün katılımının, Avrupa Konseyi'nin Avrupa mimarisindeki konumunun güçlendirilmesine ve demokratik istikrara daha etkin katkı verir hale gelmesine yönelik desteğin en üst düzeyde teyidine vesile teşkil edeceği'' ifade edildi.