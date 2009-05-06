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Politika

Gül, özgürlükçü anayasa istedi

MHP lideri Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı Gül, her kesimin katılımıyla özgürlükçü bir anayasa yapılmasını istedi

06 Mayıs 2009 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, Türkiye'nin her kesimin katılımıyla yapılacak özgürlükçü Anayasa'ya sahip olması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Gül, yerel seçim sonrasında TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderleriyle gerçekleştirdiği istişareler çerçevesinde, dün CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ardından ikinci görüşmesini bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptı.

1 saat 10 dakika süren görüşmede Gül, günlük gelişmelere ilişkin görüşlerini hükümetler üstü bir bakışla dile getirdi.
Görüşmede, Anayasa değişikliği, terörle mücadele, Türkiye'nin AB üyelik süreci ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Türkiye'nin Kafkasya politikası üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Gül, Anayasa değişikliği konusunda, Türkiye'nin herkesin katılımıyla yapılacak özgürlükçü ve sorunların çözümünü kolaylaştıran nitelikli bir Anayasa'ya sahip olması gerektiğini söyledi.
Gül, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılmasının önemini de dile getirerek, reformların hız kazanması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, siyasi parti liderleriyle yürüttüğü görüşmeler çerçevesinde yarın saat 11.00'de DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü kabul edecek. (aa)

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