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Politika

GÜL: ''OYUNUZU KULLANIN'' İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 19:55

-GÜL: ''OYUNUZU KULLANIN'' İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçiminde herkese hangi şartlar altında olursa olsun gidip oyunu kullanmasını tavsiye ederek, ''Bu bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimse baskı altında tutamaz, hiç kimse engelleyemez'' dedi. Gül, Tarabya'da öğle yemeğini yediği restorandan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçimlerle ilgili mesajı sorulan Gül, canlı bir seçim sürecinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Gül, demokrasinin en iyi yanlarından birinin de seçimler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Demokrasi, seçim demek anlamına gelmez ama seçimler de bunun en güzel yanlarından biridir. Milletin iradesinin ortaya çıktığı gündür. Pazar günü herkesin hangi şartlar altında olursa olsun gidip oyunu kullanmasını tavsiye ederim. Bu bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimse baskı altında tutamaz, hiç kimse engelleyemez. Herkes gönlünden nasıl geçiyorsa gidip o görevini vatan için yapması gerekir. Bu bakımdan bütün vatandaşlarımdan gidip oylarını kullanmalarını, bu konuda da hiç kimseden çekinmemeye, korkmamaya veya herhangi bir engel varsa bu engelden hemen güvenlik güçlerine, devletin yetkililerine haber verip o imkanların sağlamalarının temin edilmesini hatırlatırım.''

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